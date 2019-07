Omicidio del carabiniere: non aveva la pistola, ancora punti oscuri, interrogatori dei sospetti secondo legge.

“Cerciello aveva dimenticato l’arma, è stata probabilmente una dimenticanza, ma ciò non toglie che non aveva alcuna possibilità di reagire”. Lo hanno rivelato i carabinieri nella conferenza stampa sul caso del vicebrigadiere ucciso alcuni giorni fa a Roma. “La pistola – spiega il comandante provinciale dei carabinieri di Roma, Francesco Gargaro – l’abbiamo trovata nel suo armadietto in caserma e il motivo perché fosse lì lo sa solo lui. L’unica cosa che sappiamo è che aveva con sé le manette e che era in servizio. Varriale invece aveva l’arma e gli è stata subito presa per esaminarla dopo il fatto”.

“Ci sono ancora diversi aspetti su cui dobbiamo lavorare e fare degli approfondimenti. Ci sono indagini in corso ma dire a distanza di 3 giorni che non ci siano ancora aspetti oscuri sarebbe quantomeno precipitoso”.

Così il procuratore reggente di Roma Michele Prestipino ha risposto ad una domanda durante la conferenza stampa per ricostruire l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega.

“Vorrei esprimere disappunto e dispiacere per le ombre e i presunti misteri che sono stati sollevati e diffusi in merito a questa vicenda”, gli ha fatto eco il comandante provinciale dei carabinieri di Roma, Francesco Gargaro. “La ricostruzione attenta e scrupolosa ha dimostrato la correttezza e regolarità di questo intervento – ha sottolineato -, analogo e ricorrente nella città di Roma”.

Finnegan Lee Elder e Natale Hjorth “sono stati individuati e interrogati dai magistrati nel rispetto della legge”. Così il procuratore reggente di Roma Michele Prestipino ha escluso, in una conferenza stampa a Roma, che vi siano state delle violazioni nel diritto di difesa dei due americani arrestati per l’omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. “Gli interrogatori sono stati effettuati con tutte le garanzie difensive – ha spiegato – alla presenza dei difensori, dell’interprete e previa lettura di tutti gli avvisi di garanzia previsti dalla legge. Gli interrogatori sono stati anche registrati”. Quanto alla foto di Natale bendato e ammanettato, il magistrato ha assicurato che la procura accerterà i fatti “senza alcun pregiudizio e con il rigore già dimostrato in altre analoghe vicende”. “Abbiamo già avviato le indagini – ha concluso – per accertare quanto accaduto, per consentire la più adeguata qualificazione giuridica e per individuare tutte le responsabilità”.