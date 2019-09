Operai Whirlpool davanti al Duomo.

Sono già davanti al Duomo di Napoli, nel giorno della solennità di San Gennaro, per chiedere di salvare i livelli occupazionali: è una delegazione dei lavoratori Whirlpool e tutti indossano una t-shirt con la scritta: “Whirlpool Napoli non molla”. L’azienda, infatti, da deciso di cedere il polo partenopeo. Whirlpool, in una nota qualche giorno fa, aveva comunicato l’intenzione di mantenere i livelli occupazionali. Ma i lavoratori del sito di Napoli – che ieri hanno anche effettuato un blocco sull’autostrada – chiedono certezze e garanzie su quanto sostenuto dall’azienda.

“Il Governo ci ha un po’ traditi – spiega uno degli operai, Franco Morlando – Deve scendere scendere in campo Conte che ha dichiarato che avevano salvato il sito di Napoli, ora deve dimostrarlo”.

“Il sindaco Luigi de Magistris – afferma – ha detto che avrebbe indossato la fascia tricolore e sarebbe venuto in piazza, vorremmo che lo facesse”. (ANSA)