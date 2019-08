Paese che vai, insalata che trovi, il giro del mondo con Deliveroo.

C’era una volta l’insalata che spesso veniva associata a qualcosa di un po’ triste, ripetitivo e spesso punitive. Ma negli ultimi tempi questo piatto è diventato sinonimo di gusto, colore, consistenze e sapori diversi. Anche il dizionario Treccani la definisce in senso figurato “una mescolanza disordinata di più cose”. Spesso un piatto unico che soddisfa le esigenze e i gusti di tantissime persone, dai golosi a chi vuole mantenersi sempre in forma.

Deliveroo, il servizio di food delivery che consente di gustare comodamente a domicilio i piatti dei propri ristoranti preferiti, rileva che la richiesta di questo tipo di piatti è ormai costante tutto l’anno grazie proprio alla infinita ricettazione disponibile grazie dalle cucine di tutto il mondo.

Guardando tra le insalate del mondo si riescono infatti a soddisfare le esigenze di tutti: quelle di chi vuole tutto rigorosamente bio – ci sono infatti insalate con ingredienti tutti nostrani e con cereali Bio – a cui associare ogni tipo di verdure e altro; le super classiche e italianissime insalate di pomodori e di pasta; ci sono i famosi Poke, l’insalata hawaiana che su una base di riso unisce pesce con frutta fresca, avocado e altre verdure. Ci sono poi insalate di stampo asiatico come quelle Cinesi o Koreane che sfidano la nostra curiosità come il Bimbibab che significa “riso mescolato con qualcosa” a cui si uniscono carne di manzo, verdure saltate, verdure crude, funghi, kimchi e un tuorlo d’uovo. C’è il classico sogno d’estate dell’insalata greca o quello un po’ vintage che arriva dagli Usa come la Cesar Salad.

Ecco un giro del Mondo in insalata. Buon appetito!

Italia

Insalata di pomodori

Una ricchezza di varietà di pomodori per un’insalata piena di sapori e profumi, con tre varietà di pomodori diversi, sedano, aceto balsamico di mela, olio extra vergine, basilico e origano.

Insalata di pasta integrale Bio

Pasta integale bio cui associare secondo i gusti, pesce, tofu, formaggio, semi, altre verdure, frutta secca, pollo, uova, peperoncino e tanti altri gusti e da condire con olio e tante altre variabili

Hawaii

Mango pokè

Riso bianco, salmone, mango, avocado, edamame, feta – regular

Giappone

Vegan sushi bowl

Tofu, avocado, edamame, cetriolo, wakame e riso a scelta

Grecia

Insalata choriatiki tradizionale

Insalata greca di pomodori freschi, cetrioli, formaggio feta, olive kalamata, peperone verde sottaceto e origano, conditi con olio extravergine d’oliva

Cina

Insalata di Tofu crudo

Korea

Veggie Bibimbab

Con germogli di alfalfa, germogli di bietola rossa, germogli di soia, zucchine, carote, funghi, uova, insalata, cetrioli e olio di sesamo

USA

Caesar salad con chicken

Pollo alla piastra, insalata, scaglie di grana, crostini e salsa caesar

