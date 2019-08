Panini di mare: TheFork svela i più gustosi da provare.

Con l’arrivo dell’estate e del caldo la cucina che si cerca di più è quella di pesce. Secondo TheFork, principale app europea per la prenotazioni online dei ristoranti, nel mese di giugno le prenotazioni per questo tipo di cucina sono aumentate del 125% rispetto a gennaio 2019[1]. In particolare c’è una crescente offerta di “panini di mare” in versione gourmet e creativa, che trovano sempre più posto nelle carte dei ristoranti o che diventano protagonisti di format di ristorazione dedicati.

Ecco un elenco di 12 posti dove gustarne di deliziosi:

Pep’s FishHouse, Trieste

Da Pep’s FishHouse troverete moltissime delizie a base di pesce, dallo street food ai primi piatti. Da provare: panino con gamberi al vapore, insalata di cavolo cappuccio, sedano, mela verde e panna acida.

Visca, Milano

Visca porta il Sud nel capoluogo lombardo con piatti della tradizione siciliana, con un menù molto ampio che vanta una gustosa selezione di panini di mare. Da provare: il “Ragusa”, panino con polpo e patate.

Molo17, Napoli

Nel cuore di Napoli, Molo17 offre una cucina di pesce tradizionale ma senza perdere l’occasione di essere contemporanei. Da provare: panino con gambero rosso di Mazara del Vallo in pasta kataifi, bacon, crema di burrata, misticanza e cipolla di Tropea caramellata.

L’Apulia, Roma

Se cercate cucina pugliese a Roma, L’Apulia è il posto che fa per voi. Non solo per il cibo ma anche per le birre, tutte artigianali pugliesi. Da provare: la puccia di mare con polpo arrosto, confettura di cipolle, caciocavallo di Masseria e pomodori secchi.

La Cucina di Pescepane, Firenze

La Cucina di Pescepane a Firenze vanta un menù molto variegato di pesce cucinato in tutti i modi, dal fritto al crudo. Da provare: “Fish burger” con branzino e salsa home made.

Novantacinque Food & Drink, Catania

Se cercate pesce di qualità cucinato con creatività e sfizio, Novantacinque Food&Drink è il posto giusto. Da provare: fish burger con gamberoni, mozzarella di bufala, panelle di ceci, cime di rapa, maionese al timo e arancia.

Crumb Lobster & Burger, Le Rughe (RM)

Non lontano da Roma si trova Crumb Lobster & Burger, in cui si mangia pesce ma anche carne. Da provare: il “Prawn”, burger con gamberone, zucchine grigliate, insalata, gorgonzola e pomodori.

1848 Sandwiches & Delicious, Milano

Come dice il nome, 1848 Sandwiches & Delicious è il regno dei panini e ne hanno per tutti i gusti, dai più gourmet ai più semplici. Da provare: il “Tijuana” con tonno pinna gialla, ‘nduja, guacamole, pomodori Bio e insalatina.

The Squid – Hamburgeria di Mare, Padova

Il nome dice già tutto, al The Squid chi è alla ricerca di un fish burger troverà il suo paradiso, senza contare le altre sfiziosità – sempre a base di pesce – che offre il menù. Da provare: il “Salmon tartare burger” con tartare di salmone norvegese, mandorle tostate, stracciatella pugliese, zucchine croccanti, ciliegino caramellato, lattuga e salsa di basilico fresco.

Panini di Mare, Torino

Panini di Mare a Torino è un porto sicuro per chi cerca qualità e creatività, tutto a tema “fish”. Da provare: il panino “Tentacolo” con polpo alla piastra e cipolla rossa di Tropea in agrodolce.

Moa Cashmere & Lobster, Genova

Il Moa Cashmere & Lobster fa del pesce il suo punto forte, con primi piatti tradizionali e ricette con l’astice. Da provare: “Lobster Roll”, un panino con astice e patate cotte al forno.

Mr. Lob, Modena

Al Mr. Lob c’è un’intera sezione del menù dedicato unicamente ai Lobster Roll. Da provare: “Mr. Lob” con astice blu, burrata pugliese, pomodorino confit e origano.