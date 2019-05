Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Pagano nuovo direttore.

E’ Fabio Pagano il nuovo direttore designato dal Mibac per il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Pagano, 47 anni, archeologo specializzato in antichità post classiche, è stato funzionario archeologo per la Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia e direttore del Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli dal 2013 al 2015.

Dallo scorso anno dirige il Museo archeologico nazionale e Teatro Romano di Spoleto e l’Area archeologica di Carsulae.

Dal 2018 insegna all’Università degli studi di Udine come docente del corso di Valorizzazione per il turismo dei beni culturali all’ interno del corso di Laurea magistrale in Gestione del turismo e degli eventi culturali.