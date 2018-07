Parco Archeologico dei Campi Flegrei, settimana ricchissima di appuntamenti di musica, danza e spettacolo.

La rassegna «Estate!La nuova stagione dei Campi Flegrei» presenta gli eventi offerti dal Parco archeologico per questa settimana.

Si inizia stasera mercoledì 18 luglio, con lo spettacolo «Colonne Sonore». Alle ore 21 presso il Macellum (Tempio di Serapide – via Serapide, 13 Pozzuoli-Na): musica e passeggiate notturne nell’antico mercato romano per inaugurare il nuovo impianto di illuminazione del sito. The Modern Movie Classic Orchestra, diretta da Giovanni Borrelli, esegue ventisette brani tratti dalle colonne sonore di film celebri, per accompagnare i giochi di colore del nuovo impianto di light design inaugurato mercoledì 18 (ingresso gratuito). Presenta Alessandro Cecchi Paone

Tornano questa settimana anche le aperture straordinarie del Castello di Baia|Museo archeologico dei Campi Flegrei (via Castello, 39 – Bacoli-Na): è possibile visitare, in via eccezionale, di pomeriggio e di sera le sale museali con ticket ad 1 euro. Le aperture speciali sono per il 19 luglio dalle 20 alle 23, e venerdì 20 luglio dalle 16 alle 20, aspettando il tramonto sulla terrazza del golfo flegreo per godere di spettacoli ed eventi. Giovedì 19 luglio alle 20:15 si terrà lo spettacolo “Silence…music of life” di Emma Cianchi, una performance di danza contemporanea e musica elettronica. Sempre giovedì, dalle 21:30, parola alla ricerca: il professor Carlo Rescigno dell’Università degli Studi della Campania, presenterà due bronzetti rinvenuti negli Scavi dell’acropoli di Cuma e illusterà i nuovi lavori in corso.

Venerdì 20 luglio spazio alle escursioni nel e intorno al Castello. L’associazione Timeline propone alle 16:30 un tour guidato alla scoperta delle antiche prigioni, aperte eccezionalmente, e della cappella Santa Maria del Pilar, per conoscere la storia e incontrare i personaggi che hanno vissuto la fortezza (info e prenotazioni: 3317451461; info@timelinenapoli). Alle 17:30 è possibile coniugare paesaggio e archeologia con una passeggiata guidata, a cura dell’associazione Culturavventura, dal Castello fino alla piccola spiaggia ai piedi della fortezza. Qui sarà possibile continuare la visita in canoa (per informazioni costi e prenotazioni: 339.41.95.725). Alle 18 lezioni di yoga camminante lungo gli spalti del Castello, con l’associazione CortoCircuito Flegreo e con il Centro Yoga Shanti. Nella stessa occasione è possibile far partecipare anche i più piccoli ad un laboratorio del miele (informazioni costi e prenotazioni obbligatorie: 3382232871; cortocircuitoflegreo@gmail.com). Alle 18:30 l’associazione Misenum invita ad una passeggiata in barca sul lago Miseno ed alla scoperta della più grande cisterna romana conosciuta al mondo: la Piscina Mirabile (prenotazione obbligatoria. Per info 328 6892886 – 347777669 – misenum@libero.it)

Il sabato del Parco è tra la Piscina Mirabilis, l’Averno e il Castello di Baia.

Si parte alle 18:30 con una visita guidata alla scoperta dei ritmi e degli strumenti ancestrali legati all’antico culto di Dioniso, per conoscere un monumento affascinante con l’associazione Culturavventura e poi concludere l’escursione con una degustazione. C’è la possibilità di combinare la visita con un tour di Miseno in canoa o in barca (info e prenotazione obbligatoria: 3394195725)

Intorno al mitologico lago Averno, invece, è tempo per la discesa agli inferi, alle 19.30, con il gruppo archeologico Campi Flegrei: una visita teatralizzata aspettando il tramonto, contemplando la bellezza del lago e la monumentalità del Tempio di Apollo. La visita guidata si concluderà con una degustazione di vino falanghina (la prenotazione è obbligatoria 3888352036. Si ripeterà allo stesso orario domenica 22 luglio).

Al Castello di Baia, aperto straordinariamente di sera, sulla Terrazza della Mezzaluna, a picco sul golfo flegreo, appuntamento con il Pozzuoli Faber Jazz Festival: al prezzo speciale di 1 euro concerto di Enrico Intra e Joyce Yuille – Bluse, Gregoriani e Spirituals, un ponte musicale tra musiche, religioni e culture differenti (info e prenotazioni: segreteria@pozzuolijazzfestival.it; 3278203166-3356684161)

Domenica 22 luglio, poi, ritorna il Cuma Express, il treno turistico dell’EAV con corse speciali e dirette per collegare il cuore di Napoli ai siti dei Campi Flegrei. L’associazione Culturavventura per l’occasione ha organizzato una visita tematica che parte dal Mann e prosegue verso gli Scavi di Cuma a bordo degli speciali vagoni (prenotazione obbligatoria: 3394195725)

Inoltre si ricorda che al Castello di Baia è possibile ammirare la mostra fotografica “Statuae Vivae” di Sergio Visciano, allestita all’interno degli spazi espositivi museali