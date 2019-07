Pizza in corsia, martedì 16 al Pausilipon.

Appuntamento all’Ospedale Pausilipon per la solidarietà. l’Accademia Nazionale Pizza DOC in collaborazione con L’Associazione Regionale Leucemie Infantili Onlus (A.R.L.I. Onlus), organizzeranno un evento dal titolo “Pizza in Corsia”, l’appuntamento si svolgerà a Napoli, presso l’Ospedale Pediatria Oncologica Pausilipon, il giorno 16 luglio alle ore 12, grazie alla collaborazione degli Istruttori del Team Accademia.

Sarà predisposto un laboratorio dove i bambini prepareranno pizze originali, insieme ai pizzaioli. Una volta cotte e messe in tavola, le pizze potranno essere degustate. Durante l’evento saranno donate pizze a tutti i bambini degenti e non dell’Ospedale Pausilipon di Napoli.

Tutti i partecipanti potranno degustare una pizza preparata dai pizzaioli del team Accademia Nazionale Pizza DOC: Saranno presenti tra gli altri, Salvatore Lioniello, Vincenzo Capuano, Raffaele Bonetta, Marco Di Pasquale, Claudio Paduano, Vincenzo Fotia, Fabio Di Giovanni, Gennaro Tommasino, e tutto il team Accademia con pizzaioli provenienti anche da fuori Regione per regalare un “sorriso” ai bambini meno fortunati. Ci sarà anche uno spettacolo freestyle.

Alla fine dell’evento di solidarietà, Pizza in Corsia, ogni istruttore del Team Accademia donerà un proprio contributo in beneficenza, per sostenere i progetti dell’A.R.L.I..