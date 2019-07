Polizia, Coisp terzo sindacato più rappresentativo, una crescita continua.

E’ ufficiale, l’organizzazione sindacale Federazione COISP è tra i sindacati più rappresentativi sia in abito nazionale che territoriale. A Napoli ha raggiunto addirittura un dato storico mai visto negli ultimi 27 anni con una crescita, dall’insediamento nel 2017 del nuovo gruppo dirigenziale guidato da Giuseppe Raimondi, pari al 500% in più. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dal Ministero dell’Interno della consistenza associativa delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato, dai quali la Fed. Coisp a Napoli risulta essere l’unica in crescita posizionandosi al terzo posto.

“Siamo molto soddisfatti dall’andamento del tesseramento che ci ha visto raggiungere una vetta che in seno alla Federazione Coisp non ha precedenti – sottolinea il Segretario Generale di Napoli, Giuseppe Raimondi che continua – Questi dati, che ci pongono al terzo posto, sono la risultante della buona tenuta dell’organizzazione sindacale in molti posti di lavoro, nonostante il perdurare delle sempre crescenti difficoltà strutturali, organizzative e di carenze organiche che destabilizzano non poco la serenità lavorativa dei poliziotti partenopei. Un doveroso grazie va ai Segretari Confederati che hanno concorso alla crescita della federazione Coisp che mi pregio ed onoro di rappresentare; a tutti i dirigenti sindacali sui posti di lavoro che hanno saputo svolgere il proprio ruolo con dedizione e professionalità; in particolare la mia riconoscenza va a tutti i poliziotti iscritti che hanno creduto nelle iniziative e battaglie intraprese e portate avanti a tutela degli operatori di polizia dandoci fiducia tanto da farci annoverare fra i primi sindacati più rappresentativi”.