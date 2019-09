Polizia Municipale, bando per selezione 96 agenti.

art.

Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame, per il reclutamento a tempo determinato e pieno di 96 agenti di polizia municipale (categoria C1) in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 60 del 27/02/2019 e n. 214 del 13/05/2019 relative alle assunzioni di area di vigilanza programmate con deliberazione di G.C. 622 del 14/12/2018, finanziate con le risorse di cui all’35-quater del D.L. n. 113/2018.

E’ possibile presentare la domanda alla procedura selettiva collegandosi al seguente indirizzo:

http://portaleselezioni.comune.napoli.it

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è fissato alle ore 12,00 del 04/10/2019