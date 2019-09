Pompei oltre le mura, inaugurata la mostra al Museo Archeologico Territoriale di Terzigno.

Inaugurata ieri la Mostra Archeologica “Pompei oltre le mura – le ville di Terzigno all’ombra del Vesuvio” allestita presso il MATT – Museo Archeologico Territoriale di Terzigno in Corso Luigi Einaudi. La mostra, nel particolare edificio ristrutturato dell’ex mattatoio comunale, esporrà reperti archeologici provenienti dalle ville di epoca romana, scoperte nell’area della cava Ranieri a Terzigno, seppellite dalla grande eruzione del Vesuvio del 79 d.C.: parti di pareti affrescate e reperti rinvenuti nelle ville denominate “Villa 1”, “Villa 2” e “Villa 6” venute alla luce durante le varie campagne di scavo e oggetto di restauro. Negli orari di apertura in questo fine settimana si potrà ammirare anche la pittura del Larario, rinvenuto nell’ambiente cucina della “Villa 6”, con la rappresentazione dei due lari e del Genio sacrificante e con la raffigurazione di due serpenti che si avvicinano ad un piatto di offerte. L’affresco da lunedì prossimo sarà ospitato, per alcuni mesi, in un’altra importante mostra a Roma. Da lunedì 23 settembre, invece, la Mostra sarà aperta al pubblico in orari differenziati (info su www.museomatt.it). Parteciperanno all’evento oltre al sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri e l’assessore alla Cultura, Genny Falciano, anche il direttore generale del Parco Archeologico di Pompei, Massimo Osanna, il direttore generale del Grande Progetto Pompei, Mauro Cipolletta, il presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo, rappresentanti del Mibac e delle altre Istituzioni del Territorio. Il programma dell’evento, con inizio alle ore 11, prevede alcuni interventi istituzionali, un’attività laboratoriale su arte e archeologia destinata agli studenti delle scuole e proseguirà con l’apertura ufficiale della Mostra agli ospiti ed ai visitatori. Dalle ore 19,00 si potrà visitare il Museo, che rimarrà aperto fino alle ore 23,00 ed assistere alla diretta nazionale di Radio Kiss Kiss Italia che trasmetterà dal Matt di Terzigno musica, notizie e approfondimenti sulla Mostra. Dalle ore 22,00 sarà organizzato, sempre con radio Kiss Kiss Italia, un djset all’esterno del MATT. Sono attesi tanti giovani alla manifestazione che oltre alla visita culturale al Museo potranno ascoltare musica nella nuova struttura di Terzigno, resa fruibile per ospitare ogni forma di attività culturale.