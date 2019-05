Porto Aperto, la terza edizione domenica 19, staffetta tra Castellammare, Salerno e Napoli.

Porto Aperto , giunto alla terza edizione, è per la prima volta Porto Aperto di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, gli scali che formano il sistema portuale campano.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale ha, per questo, previsto, in ogni porto, una giornata di festa per i cittadini: il 17 maggio a Castellammare di Stabia, il 18 maggio a Salerno, per culminare domenica 19 maggio con la giornata dedicata al Porto di Napoli.

Domenica 19 maggio l’iniziativa, che si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, vedrà nella mattinata, dalle 09,00 alle 13,30, le visite guidate su traghetto de “Il porto visto dal mare” (partenza molo 6 Stazione marittima9) e la visita ai monumenti del Porto di Napoli ed al terminal containers (Stazione Marittima, Magazzini Generali, Immacolatella Vecchia, Molo Bausan). Nel pomeriggio, dalle 15,00 alle 18,40 “Il Molo San Vincenzo, visite dal mare” ed infine, alle 19,30 “Live Music” alla Darsena Acton.

Programma (1.12 MB)