Poste Italiane per Comicon: postcard ed annulli filatelici (uno per gli 80 anni di Batman).

Poste Italiane partecipa alla XXI edizione del Salone Internazionale del fumetto “Comicon”, in programma da domani giovedì 25 a domenica 28 aprile presso la Mostra d’Oltremare a Napoli. Nell’occasione sarà presentato un nuovo prodotto filatelico, una Supermaxi cartolina in formato A4 che riproduce il manifesto dell’evento, disegnato da Francesco Francavilla, illustratore di volumi entrati nella lista dei libri più venduti secondo il New York Times e noto per il suo caratteristico stile vintage, battezzato “neo-pulp“, nel panorama dell’illustrazione e del fumetto americano. La Supermaxi cartolina è un prodotto unico ed innovativo in grado di soddisfare la curiosità e i gusti dei più giovani. Presso lo stand di Poste Italiane potranno essere acquistati tutti i prodotti filatelici che Filatelia ha realizzato esclusivamente per il mondo dei fumetti, come il folder dedicato a Diabolk, Spiderman, Sturmentruppen, la litografia – L’Inferno di Topolino – disegnata e autografata a mano da Giorgio Cavazzano, noto disegnatore Disney, per celebrare i 70 anni delle «Grandi Parodie». Prosegue la collaborazione tra il mondo della Filatelia di Poste Italiane e i fumetti, un percorso già iniziato con la partecipazione alle più rilevanti rassegne del settore come “Romics”, “Milanofil” e “Torino Comics”, dove l’Azienda ha dato spazio ad alcuni rappresentanti del mondo dei fumetti.

Poste Italiane informa che giovedì 25 aprile sarà disposto un servizio di annullo filatelico figurato, recante la dicitura: “Salone internazionale del fumetto – XXI Edizione – 25.4.2019 – 80121 Napoli 35”.

Sarà possibile quindi bollare con tale annullo speciale, richiesto da Visiona Soc. Coop. A.r.l., tutte le corrispondenze presentate c/o la “Mostra d’Oltremare” Viale J. Kennedy 54 –80125 Napoli, il giorno 25 aprile dalle ore 10.15 alle ore 18.45.

Eventuali commissioni filateliche devono essere inoltrate Poste Italiane/Filiale di Caserta 1 Servizio Commerciale/Filatelia, via Lamberti 29 – 81100 Caserta, telefono 0823-527346.

Poste Italiane informa che venerdì 26 aprile sarà disposto un servizio di annullo filatelico figurato, recante la dicitura: “80 Anni Di Batman – 26.4.2019 – 80129 Napoli Vomero”.

Sarà possibile quindi bollare con tale annullo speciale, richiesto da RW s. r. l., tutte le corrispondenze presentate c/o la “Mostra d’Oltremare” Viale J. Kennedy 54 –80125 Napoli, il giorno 26 aprile dalle ore 10.15 alle ore 18.45.

Eventuali commissioni filateliche devono essere inoltrate Poste Italiane/Filiale di Caserta 1 Servizio Commerciale/Filatelia, via Lamberti 29 – 81100 Caserta, telefono 0823-527346.