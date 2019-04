Premio Capo d’Orlando a Vico Equense, De Luca alla premiazione.

Interverrà anche il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, alla cerimonia di premiazione della 21esima del Premio scientifico internazionale “Capo d’Orlando” organizzato dal Museo Mineralogico Campano – Fondazione Discepolo diretto da Umberto Celentano. La manifestazione si terrà venerdì 26 aprile, alle ore 18, presso lo storico Castello Giusso.

A ricevere il prestigioso riconoscimento, intitolato alla località vicana in cui furono rinvenuti pesci fossili del Cretaceo, saranno il premio Nobel per la Medicina del 2001, Sir Paul Nurse (premio scientifico); l’antropologo Marino Niola (premio “Comunicazione multimediale”); il celebre nutrizionista Giorgio Calabrese (premio “Divulgazione”); il gastroenterologo e direttore del Centro Malattie dell’Apparato digerente del Policlinico Gemelli, Antonio Gasbarrini (premio “Management culturale”); l’ingegnere Alberto Bombassei, fondatore e presidente di Brembo, azienda leader mondiale nel settore dei sistemi frenanti (premio “Scienza e industria”); il direttore del dipartimento di Agraria dell’Università Federico II, Matteo Lorito, che ritirerà il premio per la neonata sezione “Scienza e alimenti”. Dopo il benvenuto del sindaco, Andrea Buonocore, i premiati terranno brevi conferenze sui rispettivi campi d’interesse, coordinati dal giornalista scientifico Eugenio Sorrentino.

Nel corso della manifestazione, sarà anche presentata la nuova veste grafica del sito www.premiocapodorlando.it, che raccoglie la storia del riconoscimento che, in oltre due decenni, è stato conferito, tra gli altri, a 14 premi Nobel e un premio Oscar.

L’evento si avvale del patrocinio della Città di Vico Equense, della Regione Campania, della locale Azienda di Soggiorno e dell’Università Federico II di Napoli.