Prosegue il festival Unimusic della Nuova Orchestra Scarlatti venerdì 12 luglio a San Marcellino.

Prosegue il festival Unimusic, realizzato nell’ambito dell’Estate a Napoli dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università ‘Federico II’ e il Comune di Napoli, venerdì 12 luglio 2019 ore 19.30 presso la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino, n. 10) con un concerto dal programma vario e piacevole, spaziante da Vivaldi a Pino Daniele.

Insieme a un gruppo orchestrale della Nuova Scarlatti, il violoncellista napoletano Aurelio Bertucci, componente dell’Orchestra del Teatro San Carlo, concertista e camerista apprezzato a livello internazionale e appassionato didatta del suo strumento, sarà affiancato da un ensemble di violoncelli composto da allievi della sua scuola (alcuni dei quali partecipano proprio in questi giorni a un Master di perfezionamento tenuto dal M.° Bertucci e organizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti).

Prima del concerto, ritorna l’abbinamento tra la musica e i luoghi d’arte che caratterizza il festival UniMusic: alle ore 18.45, visita guidata alla Chiesa e al Chiostro di San Marcellino riservata al pubblico del concerto, curata da Respiriamo Arte.

Il programma, assai ricco, spazia da alcune delle più belle Sarabande dalle Suite per violoncello solo di J. S. Bach a suggestive trascrizioni originali per ensemble di violoncelli di brani celebri e amati, dall’Adagio di Alessandro Marcello a Händel, da Oblivion di Piazzolla a Terra mia di Pino Daniele, e si conclude con i colori brillanti del Concerto per due violoncelli e orchestra in sol minore di Antonio Vivaldi.

Costo biglietto: € 10,00

Acquisto biglietti: presso i punti vendita ticketOnLine e su www.azzurroservice.net; da un’ora prima del concerto al botteghino di San Marcellino.

Per ulteriori informazioni sul Festival UniMusic:

www.unimusic.it; www.nuovaorchestrascarlatti.it

INFOtel. 081.2535984– info@nuovaorchestrascarlatti.it

Il Festival prevede accanto agli ‘Eventi’, le sezioni ‘Open Music’ e ‘Musica ai Musei UNINA’.

PROSSIMI EVENTI

Venerdì 19 luglio (ore 19.30) concerto della Nuova Scarlatti a San Marcellino con l’oboista Maurizio Marino; domenica 21 luglio (ore 20.30), appuntamento al Maschio Angioino per un programma di grande richiamo, spaziante da Scarlatti a Duke Ellington, ScarlattInJazz. Il Festival si chiude sabato 27 luglio (ore 20.30) nel Cortile delle Statue della Federico II con una proposta di forte appeal, Maria di Buenos Aires, l’appassionata, toccante ‘Opera Tango’ capolavoro di Astor Piazzolla.

OPEN MUSIC

Prove musicali del Festival aperte a tutti nel Cortile delle Statue: sabato 20 luglio e venerdì 26 luglio, con ingresso libero dalle ore 18.30 alle 20.30.

MUSICA AI MUSEI UNINA

Appuntamenti musicali abbinati alle attrazioni e alle rarità dei Musei scientifici dell’Università Federico II: Mineralogia, Fisica, Zoologia e Antropologia, situati nel bellissimo Collegio Massimo dei Gesuiti a Mezzocannone (Via Mezzocannone, 8), e il Museo di Paleontologia che occupa alcune sale perfettamente restaurate dell’antico Complesso conventuale di San Marcellino (Largo San Marcellino, 10). Prossimi appuntamenti previsti: giovedì 11 e 25 luglio, dalle ore 11.00 alle 12.00 ingresso gratuito ai 5 Musei; ore 12.00 piccolo concerto (a 1 euro) presso il Real Museo Mineralogico (considerato nel suo genere tra i più interessanti e importanti al mondo); giovedì 18 luglio, sempre dalle ore 11.00 alle 12.00 ingresso gratuito ai Musei, e alle ore 12.00 concerto (a 1 euro) presso il Museo di Paleontologia (ricco di oltre 50.000 reperti fossili).