Protesta lavoratori American Laundry al Cardarelli: evitati disservizi ma l’ospedale non può essere teatro di proteste.

Protesta American Laundry, nessun disservizio per l’assistenza. Giuseppe Longo: “Atteggiamenti da stigmatizzare, il Cardarelli non può essere teatro di rimostranze che nulla hanno a che vedere con la salute dei pazienti”.

In merito alla protesta allestita stamane da alcuni dipendenti dell’American Laundry, la direzione strategica dell’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli evidenzia che grazie ad un’attenta opera di mediazione è stato possibile evitare che vi fossero ripercussioni sulle prestazioni assistenziali erogate ai degenti.

“Simili comportamenti – sottolinea tuttavia il direttore generale Giuseppe Longo – sono da stigmatizzare, il Cardarelli non può e non deve essere teatro di proteste che nulla hanno a che fare con la salute dei pazienti e che rischiano di incidere sulla funzionalità dei singoli reparti.”.

È opportuno ribadire che la direzione strategica del Cardarelli non ha alcuna discrezionalità in merito alle decisioni assunte sull’American Laundry. Si ringraziano i Commissari prefettizi dell’American Laundry, le forze dell’ordine – Polizia di stato Distretto Arenella e i rappresentanti della DIGOS per il supporto fornito.