Radio Capodimonte, la decima puntata.

E’ giunta alla decima puntata “Radio Capodimonte”, il primo progetto di una radio museale nato da un accordo tra il Museo e Real Bosco di Capodimonte con il Master in Radiofonia dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e l’associazione Campania Music Commission con il sostegno dell’azienda Tecno srl e la collaborazione dell’associazione Amici di Capodimonte onlus.



On air venerdì 14 dicembre 2018 (dalle ore 15.00 alle 16.00)su Run Radioe ascoltabile dalleore 16.00 sul sito ww.museocapodimonte.beniculturali.it.

In scaletta l’intervento del direttore Sylvain Bellenger sull’accessibilità e la visibilità di Capodimonte,l’intervista al direttore del Museo Madre di Napoli Andrea Viliani che illustra l’importanza e la ricchezza della sezione contemporaneadel Museo di Capodimonte con opere di Burri, Armleder, Kounellis, Sol Lewitt, Merz, Paladino, Paolini,Warhol, Spalletti, Mimmo Jodice e molti altri, l’intervistaa Caroline Peyronper scoprire il successo di un laboratorio di disegno che prosegue dadiversi anni nelle sale del museo, grazie al sostegnodell’associazione Amici di Capodimonte onlus, e che si rinnova anchesabato 15 dicembre. Infine, l’intervento diGiovanna Garraffa sulprogetto “Meglio insieme, la bellezza del territorio che include”,visite guidate per utenti con disagio mentale, prossimo appuntamentomartedì 18 dicembre. E tanta tanta buona musica!

Le interviste e la realizzazione del programma èaffidata agli studenti del Master in Radiofonia del Suor OrsolaBenincasa di Napoli (Rosanna Astengo, Riccardo Capecci, Angela Chiapperini, Mario De Martino, Marialaura Garripoli, Alfonso Palumbo, Anna Perrone, Davide Pinto, Marcello Polverino, Aniello Sergio)in collaborazione con Run Radio e l’ufficio stampa del Museo e RealBosco di Capodimonte.