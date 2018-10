Radio Capodimonte, presentazione e primo podcast giovedì 11.

Giovedì 11 ottobre ore 11.00

si terrà la presentazione ufficiale e il lancio della prima puntata di, un format unico di informazione e musica scaricabile ogni settimana in podcast sul sito www.museocapodimonte.beniculturali.it realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Campania Music Commission, Run Radio, il Master in Radiofonia, grazie al sostegno di Tecno srl. Si ringraziano gli Amici di Capodimonte onlus.