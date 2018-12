Rebirth, anche a Napoli la celebrazione mondiale del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto.

Ha avuto luogo, il giorno 21 dicembre 2018 alle ore 10.30, nell’ambito del Rebirth-day promosso da Città dell’Arte – fondazione Pistoletto, una manifestazione artistica a cura delle associazioni Gioco Immagine e Parole, Leaf e Connessioni Culture Contemporanee dedicata al Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, presso l’Istituto Comprensivo Marino – Santa Rosa di Ponticelli nella periferia orientale di Napoli.

Il Terzo Paradiso arriva a Napoli-est grazie ad una performance artistica che ha coinvolto gli alunni delle classi medie ed elementari dell’Istituto Marino di Ponticelli. I ragazzi, supervisionati dai rappresentanti delle associazioni organizzatrici dell’evento, Davide Carnevale, Mariarosaria Teatro e Giovanni Mangiacapra, hanno realizzato, occupando lo spazio del cortile dell’Istituto, il simbolo del Terzo Paradiso. Portando con sé un libro scolastico, i ragazzi si sono mossi in cerchio disegnando nello spazio l’infinito ripensato, il simbolo del movimento ideato da Pistoletto, per rendere l’idea del congiungimento necessario tra le dimensioni dell’Io, del Tu e del Noi in tema di responsabilità etica e civile.

A conclusione di un incontro introduttivo, i ragazzi sono stati invitati ad accogliere l’invito ad esprimere, attraverso raffigurazioni o elaborati scritti, come immaginano il rapporto ideale tra cittadino e comunità.

“E’ sorprendente vedere come con il Rebirth day i ragazzi siano riusciti ad esprimere l’importanza della collaborazione e dell’attenzione reciproca, verso l’altro e verso ciò di cui bisogna avere cura, come ad esempio i libri che hanno portato con loro. Anche l’iniziale titubanza nel tenersi per mano durante l’ultima fase dell’iniziativa, per una timidezza naturale a quella età, è stata superata dalla loro giovialità, segno del fatto che questa generazione può essere artefice di un cambiamento collettivo verso una città ed una vita più sostenibile.” Davide Carnevale, organizzatore.

Il Rebirth-day è la giornata mondiale del cambiamento dedicata alla celebrazione della ri-nascita della società. La data scelta è il 21 dicembre, giornata simbolica per rimarcare la forza della ri-nascita a dispetto delle previsioni sulla possibile “fine del mondo” del 21 dicembre 2012.

Il Terzo Paradiso è il simbolo, che nasce nel 2004 dal genio del pittore e scultore Michelangelo Pistoletto, che identifica l’esigenza di questa ripartenza e che mette insieme natura ed artificio, passato e futuro dell’uomo, per trovare un momento di sintesi e sinergia tra le forze che costituiscono il presente. Ri-nascita e Terzo Paradiso ci guidano affinché, insieme, gli uomini possano dar vita ad un’effettiva inversione di tendenza rispetto all’attuale momento di crisi sociale ed umana.

http://terzoparadiso.org/