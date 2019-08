Ripararato il guasto, torna acqua a Fuorigrotta e Bagnoli.

Il guasto alla condotta di ABC, che ha provocato la sospensione dell’ erogazione idrica in un’ ampia zona della periferia occidentale di Napoli è stato riparato nella notte dai tecnici dell’ azienda speciale del Comune.

L’ erogazione idrica a Fuorigrotta e via Terracina – informa ABC – è già ripresa ed è in via di normalizzazione a Bagnoli.

L’ azienda speciale precisa che l’ Ospedale San Paolo è stato regolarmente alimentato anche durante i lavori di riparazione del guasto.

Il guasto – che ha reso necessaria l’ interruzione dell’ erogazione idrica – è stato provocato da un’ impresa appaltatrice di Terna, gestore delle reti di energia elettrica, che hanno danneggiato una condotta idrica. (ANSA)