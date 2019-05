Ritorna il PANkids progetto culturale e socio-educativo

Un tuffo nel mondo di una delle leggende fondanti dell’Italia meridionale. Per condividere, bambini e adulti insieme, la magia giocosa e metamorfica dell’immaginazione. Con una rivisitazione corale della fiaba di Colapesce, il bambino innamorato del mare, delle sue creature e dei suoi abissi, Il Palazzo delle Arti (PAN) riapre le porte a bambine e bambini, adolescenti, scuole, famiglie e insegnanti. E lo fa con una festa aperta ai ragazzi della citta’, dal titolo SottoSopra, in programma lunedi’ 20 maggio dalle ore 16.30 alle 18.30 nella sua sede a Palazzo Roccella, in via dei Mille 60, per inaugurare le attivita’ del PANkids 2019/2020.

PANkids e’ il luogo dove i bambini e le bambine di Napoli possono sperimentare, esplorare e conoscere mondi e linguaggi diversi attraverso laboratori di arte, architettura, letture animate e teatro offerti alle scuole in orario scolastico e nel pomeriggio e, nei weekend, ai bambini accompagnati dalle famiglie. PANkids e’ anche la casa dei progetti creativi che prevedono giornate dedicate a Centri educativi e territoriali e cicli di laboratori per le scuole, realizzabili contattando direttamente le singole Associazioni i cui operatori curano le attivita’ in calendario, programmate e comunicate tramite la pagina Facebook PANkids.

Ad accogliere gli ospiti e a giocare con la fiaba di Colapesce, gli operatori delle Associazioni culturali: Archipicchia! Architettura per Bambini; Arteteca at Work; Il Cerchio Quadrato; La Bottega del Liocorno Onlus; Kolibri’.

Info e prenotazioni: pankidsnapoli@gmail.com; Fb @pankidsnapoli; tel. 081/7958651