Sabotati bagni al San Giovanni Bosco.

Un atto vandalico è stato compiuto nel pomeriggio di oggi all’interno dell’ospedale “San Giovanni Bosco” di Napoli. Sconosciuti si sono introdotti all’interno di un’area al secondo piano e dopo aver forzato tre porte antincendio hanno intasato i servizi igienici con un’enorme quantità di carta igienica e ha poi aperto i rubinetti.

L’area si è allagata sino a creare infiltrazioni nell’area sottostante che hanno allarmato il personale in servizio. Per i tecnici della struttura commissariale dell’Asl Napoli 1 Centro, giunti sul posto, non si è trattato di un fatto accidentale.

“Un gesto – dice il commissario straordinario Ciro Verdoliva – che qualifica gli autori, ma che non scalfisce minimamente la nostra determinazione”.

Verdoliva ha provveduto a sporgere denuncia alle autorità competenti, avviando anche una indagine interna per risalire all’autore (o agli autori) del fatto. Non si esclude che dalle telecamere di sorveglianza possano emergere immagini utili a fare luce sull’accaduto.