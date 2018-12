Sacaro Sud, rassegna di concerti nelle chiese a cura di Enzo Avitabile.

Alla presenza del Sindaco Luigi De Magistris, dell’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, Nino Daniele, e del direttore artistico Enzo Avitabile, è stata presentata stamattina a Palazzo San Giacomo la rassegna SACRO SUD – Anime Salve.

La rassegna, che rappresenta il fiore all’occhiello del Natale a Napoli 2018, rientra nel più ampio progetto “Musica del Sud: identità e rivoluzione”, ideato e curato dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e finanziato dalla Regione Campania a valere sul Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 – piano strategico regionale per la cultura e i beni culturali- programmazione 2018.

Realizzata grazie anche al prezioso lavoro di “Black Tarantella”, ed affidata alla collaudata efficienza della “xeventi&Communications” per la comunicazione, la rassegna proporrà da venerdì 7 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019, una serie di concerti in diversi luoghi di culto della città.

Una ricca ed articolata serie di appuntamenti, con ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti, a metà strada tra il Cuore Sacro raccontato dal celebre film di Ferzan Özpetek, e le “Anime Salve” citate anche nel titolo con evidente omaggio all’indimenticabile personalità poetico-musicale di Fabrizio De Andrè.

“Napoli vuole rappresentare un Natale che sia solo vetrina e luminarie

– ha dichiarato l’ass. alla Cultura e Turismo Nino Daniele –

ma declinare il paradigma di una cultura capace di trasformare qualunque tipo di turista in viaggiatore, permettendogli di entrare in sintonia con una città depositaria di valori millenari”.

La parola è passata poi al direttore artistico della manifestazione, Enzo Avitabile, che ha aperto il suo intervento definendo la rassegna SACRO SUD – Anime Salve come un “…Festival di Concerti-Preghiera” ed affermando che “…le devozioni sono confidenze che gli uomini prendono col Signore…”.

Una manifestazione tra musica e sacralità aperta a tutte le dottrine di culto, veicolando un senso della vita che non è nelle religioni ed alla quale viene fatto omaggio.

“Ogni mondo è un presepe – ha concluso Avitabile – su cui ogni uomo riflette delusioni e sconfitte, desideri, sogni, vittorie. Un non luogo fatto di gente proveniente da ovunque e comunque, che canta il suo inno alla vita a sud delle stelle”.

Prima di lasciare la Sala, il primo cittadino Luigi De Magistris ha parlato di una Napoli dalla cultura aristocratica ed allo stesso tempo proletaria, del potere della cultura, dell’identità della città che, pur avendo radici lontane nel tempo, ha una visione includente e non escludente.

“Ci sono città in cui il Sindaco – ha dichiarato De Magistris – danno addirittura il DASPO agli artisti di strada, che invece io sono ben lieto di avere qui: avranno sempre le porte aperte”.

PROGRAMMA

Direttore artistico Enzo Avitabile

Venerdì 07 dicembre 2018

SAVINA YANNATOU (Grecia)

Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia

Ore 20:00

Domenica 09 dicembre 2018

TONY WASHINGTON SINGERS (GOSPEL) (U.S.A.)

Chiesa dei Sacri Cuori (Secondigliano)

Ore 20:00

Mercoledì 12 dicembre 2018

VINICIO CAPOSSELA

in “Leitourghia d’inverno” (Italia) **

Basilica di San Domenico Maggiore

Ore 21:00

Venerdì 14 dicembre 2018

GIOVANNI SOLLIMA / ERNST REIJSEGER (Italia/Olanda) **

Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova

Ore 20:00

Sabato 15 dicembre 2018

HEART AND SOUL OF GOSPEL (U.S.A.)

Auditorium della Chiesa Maria SS del Buon Rimedio (Scampia)

Ore 20:00

Domenica 16 dicembre 2018

BELLA CIAO (Italia)

– con Riccardo Tesi, Lucilla Galeazzi, Elena Ledda, Ginevra di Marco,

Alessio Lega, Maurizio Geri, Gigi Biolcati –

Chiesa di S. Giovanni Battista (San Giovanni a Teduccio)

Ore 20:00

Giovedì 20 dicembre 2018

ALICE in “Viaggio in Italia” (Italia)

Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova

Ore 20:00

Sabato 22 dicembre 2018

MOHAMMAD REZA MORTAZAVI (Iran)

Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia

Ore 20:00

Venerdì 28 dicembre 2018

ALIREZA GHORBANI (Iran)

Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia

Ore 20:00

Programma 2019:

Domenica 6 gennaio 2019

ENZO AVITABILE in “Sacro Sud”

Chiesa di S. Maria di Costantinopoli (Cappella Cangiani)

Ore 21:00