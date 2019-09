Salvatore Vesi porta al Napoli Pizza Village la Pizza Bud Spencer.

Alla edizione 2019 del Pizza Village l’omaggio dello chef pizzaiolo Salvatore Vesi, in programma dal 13 al 22 settembre sul lungomare di Napoli è quasi d’obbligo. La dedica della sua pizza special, infatti, è per Bud Spencer, il gigante buono protagonista di tanti straordinari film di successo. La creazione di Vesi, aspira, inoltre, ad essere anche un omaggio alla città di Napoli poiché è basata sui due colori base dello stemma della città: il giallo e il rosso. Bud Spencer è un simbolo riconosciuto da tutti, che ha portato la bandiera di Napoli nel mondo, ed ecco perché il doppio pomodorino, giallo e rosso, rappresentando cromaticamente anche lo stemma della città, vuole essere anche un omaggio a chi ha portato da sempre la bandiera di Napoli nel mondo. Succulenti gli ingredienti. Provola di Agerola, pomodorini gialli del Vesuvio, crema di pecorino romano, fiocchi di pomodoro ciliegino essiccati, fili di peperoncino dolce essiccato, olio evo del Cilento, basilico fresco. La pizza special 2019 esprime le eccellenze del territorio e le bontà delle zone limitrofe. Una creazione che, come ogni anno, si ripete ad ogni edizione della manifestazione sul lungomare Caracciolo, fino a diventare un atteso appuntamento da parte del pubblico, che arriva ogni volta sempre più numeroso.

