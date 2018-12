San Gennaro, si ripete il miracolo.

Si è ripetuto a Napoli il prodigio del miracolo di San Gennaro. L’annuncio della liquefazione delsangue è stato accolto alle 10.13 di domenica, nella cappella del Tesoro diSan Gennaro, da un lungo applauso dei fedeli presenti.

Il ripetersi del miracolo è letto come un buon auspicio per lacittà di Napoli e per la Campania.

Quella di ieri è la terza ricorrenze dell’anno in cui si ripete il prodigio.

Le altre due sono il 19 settembre, giorno di San Gennaro, patrono di Napoli, e il sabato che precede la prima domenica di maggio.(ANSA).