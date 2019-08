Sanità a Capri, convocazione urgente Conferenza dei Servizi.

Si convoca Conferenza dei Servizi alle ore 11,00 di lunedì 12 agosto 2019 presso la Casa Comunale del Comune di Capri per un confronto finalizzato all’approfondimento dei servizi di competenza dell’ASL Napoli 1 Centro sull’Isola di Capri per i residenti / residenti temporanei / turisti così da facilitare e velocizzare l’acquisizione di esigenze / osservazioni / proposte.

Nello spirito della massima collaborazione e per far emergere quante più esigenze / osservazioni / proposte finalizzate alla necessità che l’Isola di Capri riceva la massima attenzione possibile per garantire il livello adeguato di servizi per tutto l’anno, i Sindaci valuteranno l’estensione dell’invito a partecipare alla Conferenza de qua a

rappresentanti di categoria / territoriali e quant’altri riterranno utili a fornire un concreto contributo.