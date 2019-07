Sanità, altre due stese nella notte, 17 colpi sparati.

Due ‘stese’ la scorsa notte, nuovamente nel quartiere Sanità di Napoli, una delle quali nei pressi dalla piazza dove venne assassinato il giovane Genny Cesarano, la notte del 6 settembre 2015.

I raid intimidatori, verosimilmente riconducibili alla camorra, sono scattati in via Villari e in vico Lammatari dove, complessivamente, sono stati esplosi diciassette colpi d’arma da fuoco.

Qualche giorno fa si sono verificati altri due episodi analoghi, sempre nello stesso quartiere. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato. (ANSA).