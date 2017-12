Santa Lucia… vicina: la canzone napoletana al Teatro Naturale delle Cento Fontane a Torre del Greco venerdì 29.

Sarà il Teatro Naturale delle Cento Fontane, a Torre del Greco, ad ospitare il concerto “Santa Lucia… vicina” un momento musicale in cui a farla da padrona sarà la canzone napoletana e il suo repertorio classico. Appuntamento per le ore 19,30 di venerdì 29 dicembre, nell’ambito della rassegna Luoghi Comuni, progetto finanziato grazie ai fondi a valere sul POC Campania 2014-2020.

“Il più grande veicolo artistico della cultura partenopea nel mondo è certamente la “Canzone napoletana” che si è assunta il ruolo di raccontare l’anima dualista di una terra di ossimori, sentimenti e significati contrastanti, in cui si contrappongono un’identità buona e un’altra disgraziata, tuttavia entrambe indispensabili perché il risultato fosse quello a noi tutti noto. Lo spettacolo coinvolgerà gli spettatori in un viaggio che idealmente attraverserà una serie di elementi fortemente rappresentativi di Napoli e di chi la vive, e la “Canzone napoletana” ne diventerà il supporto emozionale. Napoli e la sua cultura sono un contenitore indiscusso di emozioni, sentimenti e ispirazione; tutto ciò ha rappresentato un humus ispirativo fertilissimo per la fioritura di un’identità artistica di una forza tale da rendere inevitabile l’esigenza di esportare Napoli in tutto il mondo e raccontarne ogni aspetto. “Santa Lucia…vicina” nasce con l’ obiettivo di rappresentare, con questo spettacolo, l’opportunità di “tornare” a Napoli per chi a Napoli da tempo non vive più: per chi ha dovuto lasciarla per inseguire un’ambizione, o semplicemente la certezza del lavoro, oppure per amore” le parole della Direttrice Artistica, Anna Lia Perna che, sarà accompagnata da Sasà Piedepalumbo alla fisarmonica, da Gennaro Venditto alla chitarra e Emidio Ausiello alle percussioni.

Lo spettacolo si configura come la possibilità di trascorrere del tempo respirando sonorità, atmosfere ed emozioni familiari, vivendo in questo modo la dolce illusione di essere tornati a casa; ed è così che “Santa Lucia luntana”, finalmente, s’avvicina…

Lo scopo di “luoghi comuni” è conoscere per ritornare e in questo senso il concerto sarà l’opportunità di attrarre cultori ed estimatori della Canzone Napoletana, ma anche l’opportunità per quel cittadino “distratto” di ristabilire un contatto con la sua meravigliosa cultura.

Al termine è previsto un momento degustativo di prodotti tipici.

Sabato 30 dicembre, invece, alle ore 10,15 un altro momento alla riscoperta dei miti della tradizione napoletana. Con “Palepolis”, in programma a Palazzo Baronale, sarà possibile rivivere tutti i miti della tradizione partenopea grazie all’associazione Karma, arte cultura e teatro.

“Siamo felici – dichiara Adelaide Palomba, Presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio – di aver dato vita ad un cartellone di eventi che sta raccogliendo consensi di critica e pubblico. Venerdì 22 dicembre nella bellissima location di Villa De Nicola il maestro Ernesto Mahiuex ha portato in scena “Per una bomba in meno” spettacolo che ha visto anche una replica nel corso della stessa serata. Sabato 23 dicembre, invece, abbiamo portato l’allegria delle danze contadine con Zì Riccardo e le donne della tamorra” in piazza Santa Croce. Ci interessava mettere in scena spettacoli di qualità e offrire a visitatori, turisti e cittadini uno spaccato delle nostre tradizioni”.

Gli appuntamenti sono gratuiti, ma è gradita una prenotazione alla mail costadelvesuvio@federalberghi.it

La pagina fb ufficiale dell’evento. https://www.facebook.com/luoghicomuni.torredelgreco/