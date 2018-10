Scandagli entropici, mostra di Fabio Rocca da giovedì 25 al Maschio Angioino a cura della Fondazione Valenzi.

L’inaugurazione della mostra “Scandagli entropici” del pittore Fabio Rocca in programma giovedì 25 ottobre dalle 17,30 al Maschio Angioino nella sede della Fondazione Valenzi, l’istituzione internazionale dedicata a Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal 1975 al 1983. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 10,00 alle 18,00 fino al 5 novembre.

L’evento sarà presentato dallo scrittore e critico Ugo Piscopo, con la partecipazione dell’attore Renato Carpentieri nella lettura di testi.

Opere

L’opera di Rocca ci immerge in un immaginario materico che è segno e immagine dal forte fascino cromatico. Seduce il lirismo del suo linguaggio creativo, espressione di un’arte contemporanea votata alla fantasia, ad una sognante avventura artistica. Il potere semantico del colore e dei segni colpisce per la varietà e l’incessante fluire della materia che culmina in un’intensa espressività amorfa.

Biografia

Fabio Rocca nasce ad Alcamo nel 1946, in Sicilia, ma si trasferisce presto a Napoli per compiere gli studi universitari. Gli anni trascorsi all’Orientale lo vedono impegnato nelle lotte sociali e politiche del ’68 che lasceranno tracce nella sua formazione. Alla prima laurea in Lingue e letterature straniere segue dopo alcuni anni una seconda in Psicologia, che lo aiuta a definire meglio i contorni emotivi della propria arte. La prima propensione alla pittura nasce dalla commozione provata, poco più che adolescente, davanti alle tele dei grandi maestri nei musei del Nord Europa. Sarà solo alla fine degli anni Settanta, tuttavia, che si cimenterà nelle prime opere, esponendo negli anni Ottanta tra personali e collettive in Italia e all’estero.

L’artista sarà presente all’evento.

Per ulteriori informazioni segreteria@fondazionevalenzi.it