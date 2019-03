Scendo giù e non rischio più, sicurezza sul lavoro nei sotterranei martedì 12 a Palazzo Reale.

“Scendo giù e non rischio più. – Uso lavorativo dei locali semisotterranei e sotterranei” è il convegno a tema sicurezza sul lavoro organizzato e promosso dall’associazione culturale UNTESIL, che sarà presentato martedì 12 marzo ore 9.00 presso la sala conferenze del Palazzo Reale di Napoli.

L’evento nasce dalla mission costitutiva dell’ UNTESIL, associazione di promozione sociale che opera al fine di diffondere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Lo scopo della giornata sarà quello di affrontare le più comuni problematiche relative alla sicurezza in ambienti di lavoro in locali interrati: dalla gestione e valutazione del rischio alla protezione dalle radioemissioni per gli operatori, illustrando la connessione tra le problematiche lavorative dei locali interrati e le realtà degli edifici del patrimonio storico ed artistico della città di Napoli.

A dare vita al Convegno saranno, in qualità di relatori, Tecnici ed Esperti qualificati dell’Associazione UNTESIL; figure professionali di Enti Pubblici, come la Direttrice del dipartimento di Prevenzione ASL NA1 Lucia Marino e il Direttore SPSAL ASL NA1 Centro Giuseppe Belardo; figure professionali del Comando Provinciale VVFF e della Sanità campana affiancate da imprenditori e professionisti che lavorano nel campo sanità e figure professionali del patrimonio storico ed artistico della città di Napoli.

UNTESIL – Unione Nazionale Tecnici Sicurezza Lavoro è un’Associazione di promozione sociale costituita ai sensi della Legge 383/2000 senza fini di lucro. E’ iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Campania Decreto N°688 Del 28/12/2017.

Le parole chiave dell’associazione sono: aggregazione, formazione, promozione e innovazione, per rimarcare lo scopo costitutivo e la mission della stessa.

L’Associazione si avvale della collaborazione di Enti locali, Società o Associazioni aventi scopi analoghi. Opera esclusivamente per fini rivolti ad ottenere la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro ed è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

In occasione del convegno sarà attivo anche il riconoscimento di crediti formativi per RSPP/ ASPP.

Evento organizzato in collaborazione con: SPESL srl Servizi Prevenzione Sicurezza sul Lavoro, RS Ravenna, AIFOS; con la partecipazione di ARIFOS Associazione Rappresentativa Italiana Formatori e Operatori Sicurezza Lavoro.