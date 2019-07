Sciopero trasporto pubblico mercoledì 24.

ANM informa la Gentile Clientela che le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI,FAISA CISAL e UGL hanno proclamato uno Sciopero Nazionale del Trasporto Pubblico di 4 ore per mercoledì 24 luglio 2019.

L’eventuale interruzione del servizio sarà gestita a garanzia dei servizi con le seguenti modalità:

Linee bus: lo sciopero è previsto dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero mentre il servizio tornerà completamente regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Linea 1 e Funicolari: ultima corsa 9.10 per la linea 1 e 9.20 per le funicolari. Prima corsa per le funicolari 13.20 e linea 1 da Piscinola ore 13.10 e da Garibaldi ore 13.50