Scooter in mare, verso avvisi di garanzia a Balotelli e Buonocore.

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati l’imprenditore Catello Buonocore, amico di lunga data del calciatore Mario Balotelli, che per scommessa si è tuffato nello specchio antistante il molo di Mergellina in sella a uno scooter.

A Buonocore, che in una intervista si era scusato per il gesto, vengono contestati reati di carattere ambientale e violazioni del codice della strada.

Anche Balotelli, secondo quanto si apprende, potrebbe a breve essere indagato dagli inquirenti per istigazione a delinquere.

La vicenda risale a sabato 6 luglio: le indagini della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale presero spunto da un video postato sul web dove si vede l’imprenditore che, istigato dal calciatore, accetta duemila euro per lanciarsi in mare in sella a uno scooter.

Il mezzo è risultato di proprietà di una terza persona, denunciata in quanto il motociclo è risultato privo di assicurazione e revisione. (ANSA)