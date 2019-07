Scuole sicure, 250 controlli in 91 scuole di Napoli.

Circa 900 persone controllate con unità cinofile, oltre 800 unità di personale impiegate in più di 250 servizi con operazioni gestite dalla Polizia locale e dalle Forze di Polizia: questi i principali risultati ottenuti in Campania con il progetto Scuole Sicure 2018/2019.

In otto mesi è stata potenziata l’attività di vigilanza e controllo contro gli spacciatori di sostanze stupefacenti in 91 istituti scolastici di Napoli.

Scuole Sicure è il progetto contro lo spaccio e l’utilizzo degli stupefacenti realizzato grazie ai 2,5 milioni di euro stanziati dal Viminale e che ha coinvolto 15 capoluoghi di provincia in tutta Italia.

Per il prossimo anno scolastico 2019/2020 l’operazione sarà allargata a ben 100 Comuni su tutto il territorio nazionale con fondi per oltre 4 milioni di euro.

Dichiarazione del ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “Nessuna tolleranza per la droga e gli spacciatori. Città per città, strada per strada, vogliamo spazzarli via uno ad uno. Orgogliosi di aver finanziato controlli ad hoc davanti alle scuole: faremo sempre di più e meglio”.