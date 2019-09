Selenella è anche Cipolle! Una sorpresa piena di gusto, indispensabile in cucina.

Selenella, non solo patate! Frutto di anni di ricerca e selezione, arriva sul mercato una nuova referenza, le cipolle Selenella!

Le cipolle Selenella sono fonte di selenio, nascono da un’agricoltura sostenibile e sono prodotte in Italia da filiera certificata. Il selenio, se assunto regolarmente e nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata, aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e contribuisce al buon funzionamento del sistema immunitario. Una sorpresa piena di gusto, disponibili nelle tipologie rossa e bianca.

Un prodotto di eccellenza, come tutte le referenze del Consorzio Patata Italiana di Qualità.

– La rossa, dolce e delicata, ideale per insalate;

– la bianca, pungente e saporita, perfetta al forno o lessata.

Le cipolle Selenella sono un ingrediente indispensabile in cucina e per tutti i gusti.

Le cipolle Selenella sono coltivate nel rispetto della Produzione Integrata, esclusivamente in Italia da filiera certificata, consultabile digitando il codice di tracciabilità riportato in etichetta. Una sorpresa piena di sapore, le cipolle Selenella sono versatili in cucina e deliziose per tutte le preparazioni, sia crude che cotte, soddisfano il palato e fanno bene al nostro organismo.

Confezione a rete da 750 g

Prezzo consigliato al pubblico: a partire da circa € 1,60

Selenella è reperibile presso la Grande Distribuzione Organizzata e nei negozi di ortofrutta.