Sinergia tra Bufala Fest e Trofeo Pulcinella. Il 2 e 3 settembre 120 pizzaioli da tutto il mondo sul Lungomare di Napoli.

Si arricchisce di un altro importante appuntamento il nutrito cartellone di eventi della V edizione di “Bufala Fest – non solo mozzarella“, la kermesse enogastronomica interamente dedicata alla promozione e valorizzazione dell’intera filiera bufalina, che dal 31 agosto all’8 settembre avrà luogo a Napoli sul Lungomare Caracciolo.

Infatti, grazie ad una intesa con l’Associazione Mani d’Oro, presieduta da Attilio Albachiara, la quinta edizione del Trofeo Pulcinella si svolgerà, tra il 2 e 3 settembre, nell’Arena del Gusto che sarà allestita all’interno del Bufala Fest Village.

Pertanto, grazie a questa bella sinergia, il Trofeo Pulcinella vedrà 120 pizzaioli, provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi del mondo, contendersi lo scettro del migliore proprio in quella che è considerata la Capitale mondiale della Pizza, patrimonio UNESCO.

“Esprimiamo viva soddisfazione – dichiarano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, Organizzatori di Bufala Fest – per l’intesa raggiunta con l’Associazione Mani d’Oro. Il Trofeo Pulcinella, grazie all’impegno profuso negli anni da Attilio Albachiara, si configura ormai come vetrina di prestigio per pizzaioli emergenti e non solo. Un evento nell’evento che qualifica ulteriormente il programma di Bufala Fest 2019 e che rappresenta una importante occasione di marketing territoriale per la nostra città, vista la nutrita presenza di concorrenti provenienti dall’Italia e dall’estero“.

“Ringrazio Antonio Rea e Francesco Sorrentino – aggiunge Attilio Albachiara, Presidente dell’Associazione Mani d’Oro – per avermi esortato a portare il Trofeo Pulcinella sul Lungomare più bello del mondo. La folta e qualificata presenza di pizzaioli provenienti da tutta Italia e da diversi paesi esteri è il segnale che il nostro evento è molto conosciuto e apprezzato oltre i confini regionali. Il Trofeo Pulcinella oltre ad affermarsi come una competizione sana, seria e trasparente, è anche un momento di aggregazione per la promozione e la tutela di quell’inestimabile patrimonio di valori insito nel prodotto Pizza, conosciuto e apprezzato ovunque nel mondo“.