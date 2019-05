Sinfonie sul Mare 2019, domenica 9 sulla terrazza del Museo Ferroviario di Pietrarsa a Portici.

‘Sinfonie sul Mare’ è la rassegna organizzata da Associazione Mousikè in collaborazione con Fondazione FS Italiane, Nomea srl e Vesuvio DOP Consorzio Tutela Vini. L’appuntamento inaugurale è per domenica 9 giugno 2019 e prevede una serata speciale da trascorrere ascoltando Musica Soul e degustando vino sulla terrazza del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

L’inaugurazione della Terza Edizione si svolgerà dalle 18.30 alle 21.30 in occasione dell’ apertura straordinaria del sito museale che si affaccia sull’incantevole Golfo di Napoli. Si potrà intraprendere un insolito tour serale tra locomotive d’epoca e carrozze storiche accompagnati da musiche eseguite nell’ Anfiteatro del Museo per ammirare la bellezza di uno dei panorami più affascinanti del mondo.

Il repertorio proposto accompagnerà il pubblico in un viaggio che inizia dalla musica Soul ed R&B proponendo anche brani di artisti moderni che ne hanno avuto l’influenza stilistica. Ad arricchire il repertorio brani personali ed inediti del VM Project. Il progetto nasce nel 2013 presentandosi in diverse formazioni fino al quartetto, negli anni ha partecipato a diversi Festival e Contest arrivando in finale al prestigioso Premio Mia Martini ed al secondo posto al Premio Gallo d’Oro. In occasione del 9 giugno sarà possibile ascoltarli in formazione di Trio.

Il calice offerto da Vesuvio DOP Consorzio Tutela Vini sarà mesciato da un Sommelier dell’ AIS Campania completando l’immersione nella suggestiva atmosfera. Sarà inoltre allestita un’Area Food a cura della storica Pizzeria Condurro (consumazione non inclusa nel ticket d’ingresso)

In caso di pioggia l’evento si terrà negli spazi espositivi interni. Possibilità di parcheggio a pagamento a pochi metri dal Museo. Caparra per Calice di € 5 che verrà restituita alla fine dell’evento

Contributo organizzativo € 15 euro (Degustazione/Concerto/Visita Libera) con prenotazione obbligatoria al seguente link: www.landpage.co/sinfonie-sul-mare