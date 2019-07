Il Comune di Napoli aderisce alla Social Biking Challenge 2019 organizzata dalla Commissione Europea che mira a promuovere uno stile di vita più salutare incoraggiando l’attività fisica e l’uso di mezzi di trasporto ecologici come la bicicletta.

La Social Biking Challege, è una sfida a suon di pedalate, che oltre a contemplare l’aspetto ludico/culturale è di fondamentale importanza per restituire le mappe di calore che identificano i percorsi maggiormente utilizzati da chi pedala, importante strumento di analisi per progettare interventi di infrastrutture ciclabili.

Per partecipare alla Social Biking Challenge 2019, devi registrarti (anche da PC ) su https://socialbiking.jrc.ec.europa.eu/ creando un EU Login account, oppure usando i tuoi account Facebook, Twitter o Google. Successivamente devi scaricare l’app BikePrints per registrare i percorsi:

Link android: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.bikeprints

Link IoS: https://itunes.apple.com/gb/app/bikeprints/id1274056554?mt=8

Punti BikePrints: ogni ciclista (S-biker) deve attivare il GPS e l’app BikePrint (pulsante “Avvia BikePrinting”) ogni volta che inizia a pedalare. L’app registra il suo movimento e traduce i chilometri percorsi in punti (1 km = 1 punto).La probabilità di vincere un premio nei sorteggi finali è direttamente proporzionale alla distanza percorsa.

LA RACCOLTA DEI PUNTI PER LA SFIDA DEL 2019 COMINCIA IL 16 SETTEMBRE 2019, DURANTE LA SETTIMANA DELLA MOBILITÀ EUROPEA, E DURA PER TRE SETTIMANE FINO AL 6 OTTOBRE.

La Social Biking Challenge è divisa in tre fasi:

1) Social Biking Individual Stage In questa fase, ogni S-biker concorre individualmente. Al termine della fase, un sorteggio determina i vincitori, che vengono annunciati tramite l’app BikePrints. I chilometri tracciati durante questa tappa sono validi anche per il Premio Europeo individuale per l’S-biker che ha fatto più chilometri alla fine delle tre fasi della sfida.

2) Social Biking Pair Stage

Ogni S-biker può cercare un partner (sarà disponibile nell’app una funzione di ricerca) per formare una “coppia” e guadagnare insieme i bonus di coppia (“Pair Bonus”) oltre ai punti individuali. I bonus di coppia si possono guadagnare in due modi:

– Common Route Bonus: un S-biker raddoppia i suoi punti e quelli del suo partner percorrendo la stessa traccia del partner entro 48 ore;

– Cycling Together Bonus: un S-biker triplica i suoi punti e quelli del suo partner per tutti i chilometri che percorrono insieme allo stesso tempo sullo stesso percorso.

3) Social Biking Group Stage

Ogni S-biker può formare un gruppo di 4 membri per guadagnare insieme più punti con i bonus di gruppo (“Group Bonus”). I bonus di gruppo si possono guadagnare in due modi:

– Common Route Bonus: un S-biker guadagna un punto aggiuntivo per ogni km percorso su una delle tracce lasciate da uno o più partner del gruppo entro 48 ore;

– Cycling Together Bonus: un S-biker guadagna insieme a uno dei suoi partner due punti aggiuntivi per ogni km pedalato insieme al partner contemporaneamente sullo stesso percorso.