Solar Power Network sceglie AJCOM.

Continuano le acquisizioni in casa AJCOM. Lo storico marchio italiano ha siglato un altro importante accordo, questa volta con Solar Power Network (www.solarpowernetwork.ca), leader nel settore del fotovoltaico in Nord America, Giappone ed Australia, dove la multinazionale ha creato un vero e proprio network globale di aziende per cui il solare è diventata un’opportunità profittevole sotto molti punti di vista, da quello economico a quello sociale, essendo stati in grado di abbracciare metodologie di produzione di energia distribuita a «impatto zero», non alterando quindi il bilancio naturale di anidride carbonica, metano o altri gas inquinanti del sistema-ambiente.

«Il punto di forza della comunicazione non è solo l’impatto zero per l’ambiente, ma anche l’impatto zero per le imprese, che con zero investimenti possono accedere all’energia rinnovabile al prezzo più basso garantito per i primi 10 o 15 anni e poi gratuita per sempre» puntualizzano gli specialisti del network AJ-Com.Net.

L’azienda canadese ha affidato all’agenzia di comunicazione italiana l’incarico di affiancarla nel percorso di posizionamento strategico e di sviluppo creativo della comunicazione, supportando il brand sia durante le azioni di marketing a livello corporate che nella costruzione della brand awareness a livello consumer.

«Siamo entusiasti di questa nuova sfida per la quale siamo già impegnati a fianco del team marketing della multinazionale canadese nella costruzione di un piano di comunicazione per l’Italia nell’intento di aprire il dialogo con nuovi target di consumo nel nostro Paese» dichiarano i responsabili di AJ-Com.Net.

Oltre alla comunicazione, AJ-Com.Net supporterà infatti Solar Power Network anche nelle attività di sviluppo commerciale, andando ad affiancare la start-up italiana Bangels (www.bangel.it) che già sta sviluppando per conto dell’azienda canadese azioni strategiche per la promozione del brand nel territorio italiano (info: aj@aj-com.net).

A ricorrere ad AJCOM, che dal 2002 opera nel campo della relazioni pubbliche e media, aziende di primissimo livello, dal colosso inglese GIMO all’italianissima Avvenia, azienda leader dell’efficientamento energetico acquisita poi da Terna, passando per moltissimi vip che non sono mancati.

Tra loro anche l’avvocato delle star del cinema Sergio Scicchitano (www.AJ-Com.Net/scicchitano. html), legale di Gigi Sabani e di Sabrina Ferilli, ma anche di Antonio Di Pietro, o l’ingegnere Giovanni Campaniello (www.AJ-Com.Net/campaniello. html), fondatore di Avvenia “The Energy Innovator”. Senza dimenticare Carolina Kostner (www.AJ-Com.Net/kostner.html) che si è rivolta ad AJCOM per ottimizzare la sua presenza sui media in tempi di crisi.