Stabia Wine Event, venerdì 5 a Villa Cimmino, presentazione sabato 29.

Sabato 29 giugno alle ore 12.00 conferenza stampa di presentazione della V edizione dello Stabia Wine Event.

All’incontro che si terrà all’interno del Gran Caffè Napoli di piazza Principe Umberto a Castellammare di Stabia, parteciperanno tra gli altri oltre agli addetti ai lavori anche: gli chef Angelo Tramontano e Raffaele Caldarelli, un delegato per la penisola sorrentina dell’Associazione italiana Sommelier, Ciro Giordano presidente del Consorzio Tutela Vini Vesuvio Dop, la direttrice dello Stabia Wine Event Giulia Coppola. Ci sarà la possibilità per i giornalisti di intervistare singolarmente i protagonisti dell’evento e ricevere l’ingresso gratuito alla serata.++

Intanto un’anticipazione di quello che sarà lo Stabia Wine Event quest’anno, con alcuni particolari e la lista delle aziende coinvolte.

Si svolgerà venerdì 5 luglio dalle ore 20,00, nell’incantevole cornice di “Villa Cimmino”, la V edizione dello Stabia Wine Event. Dopo il successo dello scorso anno, la manifestazione che si è ormai affermata nel mondo dell’enogastronomia come l’evento più atteso della provincia di Napoli, ritorna per gli appassionati del settore ma non solo.

Una notevole proposta di qualità di vini e di gastronomia di altissimo livello: oltre 60 referenze di brands daranno vita ad una dimensione di piacere legata al mondo del Buon Gusto e del Lifestyle di grande successo.

Per il quinto anno consecutivo, a grande richiesta, verrà valorizzata la nostra costa attraverso la collaborazione e valorizzazione delle attività presenti nelle nostre zone, in un autentico scenario di bellezza naturale sul mare.

Come dalla prima edizione, la manifestazione gode del patrocinio e della partecipazione dell’Associazione Italiana Sommelier, delegazione Penisola Sorrentina e per la seconda volta, il Consorzio Tutela Vini Vesuvio DOP, che permetterà ai presenti di degustare il meglio della produzione nell’area Vesuviana, con l’utilizzo del calice che verrà regalato all’ingresso ad ogni ospite della serata.

In questa edizione il valore aggiunto all’arte culinaria, sarà il gemellaggio di due grandi realtà che ci delizieranno con le loro buonissime specialità.: da Nola, Casa Caldarelli ristorazione con Raffaele Caldarelli pasticceria e Gran Caffè Napoli 1860 di Cmare di Stabia.

Accompagnati da un piacevole sottofondo musicale, l’eccellente gastronomia, sarà inebriata, da numerose e scintillanti bollicine, (champagne, franciacorta, spumanti) che apriranno le danze della degustazione, per passare ai vini provenienti dalla Campania e da varie regioni d’Italia, tra cui i fermi bianchi e i rossi come l’Amarone ed il Chianti.

Questo percorso, di respiro internazionale, si concluderà con la degustazione di Cioccolata fine, Thè francesi, Rum e Distillati speziati di Ron Especiado e i Cocktails dell’Associazione Bar Tender di Napoli, oltre all’angolo cubano curato dalla Tabaccheria d’Amora in collaborazione con l’azienda Ambasciatori Italico.

Di anno in anno lo SWE sta diventando il contesto perfetto in cui incontrare e sperimentare il mondo dei Vini. Un’esperienza sensoriale in cui scoprire le ultime novità e il meglio della produzione vinicola direttamente dai migliori marchi di rilevanza anche internazionale.

Una sinergia virtuosa di gusto, confronti, socialità e sperimentazioni di appassionati e professionisti del settore.

Il successo delle scorse edizioni ha permesso di far crescere l’evento rinnovando l’impegno degli organizzatori ad offrire il meglio dal punto di vista di marketing e formativo.

Con queste premesse l’inizio della kermesse è previsto per le 16:30, solo per gli addetti ai lavori, per i quali si terrà la degustazione tecnica del Consorzio Vini Vesuvio, Cantine Iovine Penisola Sorrentina e Frescobaldi Vini Toscana, durante la quale gli Operatori del Settore Horeca saranno impegnati alla presentazione didattica dei Vini selezionati.

Lo Stabia Wine Event, un format che in ogni suo appuntamento, cresce anche grazie all’incessante sostegno degli sponsor, dei partner e dei visitatori.

L’organizzazione dello SWE anche per il 2019 sceglie la solidarietà. Parte dell’incasso sarà devoluto al Distretto sanitario dell’Asl Na3 Sud attraverso l’acquisto di attrezzatura sanitaria.

Grande importanza è stato il ruolo dei Main Sponsor : L’Enoteca Online di proprietà di Gidal Spa e Adhoc Castellammare di Stabia e l’affezionata G.I.R.Va International Broker srl di Castellammare di Stabia, due realtà che hanno fatto sì che questa ennesima edizione venisse realizzata in un contesto di qualità ancora più interessante, con il supporto anche degli “sponsor cosiddetti commerciali”

Il ticket di ingresso è di 25 euro – Rivendita Gran Caffe Napoli 1860 di C.mare di Stabia .

Ad inizio serata sarà regalato un calice di vino e la tasca per degustare in tutta libertà durante tutta la serata

Ecco a voi tutto il circuito SWE edizione 2019

