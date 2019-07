Summer Exhibition da martedì 16 alla Shazar Gallery.

“Aprirsi all’esterno, verso il cuore pulsante della città” questa l’idea innovativa della Shazar Gallery di Napoli che dal 16 luglio al 31 agosto si apre letteralmente alla città coinvolgendo per una Summer exhibition i propri spazi, il cortile del palazzo, tutti gli appartamenti dello stabile di Via Pasquale Scura 8 e le attività commerciali della strada, nel cuore del centro storico partenopeo, zona per antonomasia a vocazione commerciale e non artistica. La mostra allargata si presenta quindi come una vera e propria novità nell’ambito napoletano sia per il luogo, che coralmente accoglie per la prima volta l’arte contemporanea, sia per la tipologia e per il periodo scelto.

Gli artisti nazionali e internazionali che sono stati coinvolti sono Hiro Aisu, Andrea Aquilanti, Ely Acheson-Elmassry, Domenico Borrelli, Giovanni Battimiello, Monica Biancardi, Ottavio Celestino, Stefano Cerio, Mario Ciaramella, Paolo Consorti, Saghar Daeiri, Rocco Dubbini, Mutaz Elemam, Giovanni Gaggia, Paolo Grassino, Enrico Iuliano, Lello Lopez, Giacomo Montanaro, Ezia Mitolo, Gabriel Orlowski, Silvia Papa, Iacopo Pinelli, Stefania Ricci, Paola Risoli, Marialuisa Tadei.

L’idea della Summer exhibition nasce dalla volontà di uscire dagli spazi angusti e spesso esclusivi delle gallerie d’arte contemporanea per aprirsi all’ambiente circostante. La Shazar Gallery ha chiesto a tutti i condomini e a tutti i negozianti della strada di ospitare un’opera di un artista, rendendola fruibile secondo le proprie modalità e preferenze e senza intralciare le attività quotidiane di ognuno. Un modo per rendere l’arte una compagna fedele e silenziosa. La mostra viene organizzata in collaborazione con lo Studio legale Scognamiglio, sito nel palazzo di via Scura 8.

L’edizione di quest’anno della Summer exhibition è un numero zero: dal 2020 un tema, un curatore ed un catalogo, arricchiranno l’evento.

La mostra rimarrà aperta fino al 31 agosto 2019 dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.30 e sabato su appuntamento.