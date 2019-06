Sunset Malandrino: happening al tramonto tra alta cucina, champagne e arti performative a Palazzo Petrucci giovedì 13.

Torna in città l’appuntamento che unisce l’alta cucina e le arti performative. Giovedì 13 giugno, a partire dalle 19.30, Palazzo Petrucci apre le sue porte per “Sunset Malandrino”, l’esclusivo evento organizzato in collaborazione con Visivo Comunicazione, che si svolgerà sui quattro livelli del ristorante stellato di via Posillipo.

Complice la luna e la magnifica vista su una delle più belle baie di Napoli, l’happening entusiasmerà gli ospiti in un percorso degustativo multisensoriale. Il benvenuto è previsto in terrazza, si proseguirà negli spazi della cantina, del ristorante e del nuovissimo Malandrino, il raffinato lounge bar fortemente voluto da Edoardo Trotta e Lino Scarallo, un ambiente dal design contemporaneo con immense vetrate vista mare, un luogo di classe dove poter trascorrere momenti indimenticabili.

La connessione tra passato e futuro, tradizione e innovazione, è il fil rouge che unirà le degustazioni e le performance in programma: in consolle Dj Cerchietto con una selezione musicale dal sound elegante, brani che hanno fatto storia, sulle cui note si esibiranno le acrobate dell’Aerial District e le ballerine coreografate da Anna Malinconico. La Maison Joseph Perrier, simbolo di una tradizione champenoise di eccellenza, è partner d’eccezione dell’evento, gli ospiti degusteranno il pregiato champagne della Maison in abbinamento alle creazioni dello chef stellato Lino Scarallo che si ispirerà al tema passato/futuro proponendo, con uno show cooking, piatti inediti in versione finger food. E ancora, sono in programma assaggi di pizza a cura della Pizzeria Palazzo Petrucci, costola del ristorante, situata nel cuore di Napoli in Piazza San Domenico Maggiore, ai forni Davide Ruotolo che abbinerà le sue pizze ad una selezione di birre artigianali Karma. Il nuovo brand Brown Spirits sarà presente con i suo distillati, liquori e amari, più precisamente con la linea brand(Y)new, elaborata a partire dal distillato elevato oltre 50 anni, anche nella versione Orange, più suadente e dolce; e con gli amari Satyro, liquori freschi e vivaci, ottenuti a partire dall’attenta selezione di radici pregiate ed erbe aromatiche, tra cui l’afrodisiaca santoreggia, conosciuta dai Romani come erba dei satiri. Gli appassionati di cocktails si divertiranno con una rivisitazione dell’intramontabile “Angelo Azzurro” che il bar manager del Malandrino farà (ri)scoprire. In esposizione le preziose creazioni Mello, gioielli artigianali dall’elegante design rigorosamente Made in Italy. Il percorso culminerà al piano zero, dove risiede il ristorante Palazzo Petrucci a ridosso della spiaggia, con una degustazione di primi piatti secondo Lino Scarallo in abbinamento ai pregiati vini Colli di Castelfranci Taurasi e lo smoking corner a cura del Club Amici del Toscano con una selezione di sigari italiani. Gli ospiti saranno avvolti in un’atmosfera romantica e rilassante grazie alla complicità della musica con un’esibizione live al sax e alla performance dell’artista Weronique che realizzerà in estemporanea un body painting ispirato agli indimenticabili anni settanta.

Informazioni e prenotazioni:

Palazzo Petrucci | Via Posillipo, 16 – Napoli

+39 0815757538 – info@palazzopetrucci.it