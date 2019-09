Swing & Soda, The Caponi Brothers in concerto lunedì 9 a Scenari Casamarciano.

Dopo il grande successo della summer edition di “Dignità autonome di prostituzione” (sold out al debutto) – la nona edizione del festival “Scenari Casamarciano” entra nel vivo della programmazione.

Lunedì 9 settembre alle ore 21 presso il complesso badiale di Santa Maria del Plesco si inaugurerà la mostra Fotogrammi di storia della città di Giulio Baffi, a cura dell’associazione Pro Loco Hyria, con la presentazione del progetto Il Castello, memoria del futuro. A seguire il concerto “Swing & Soda” dei The Caponi Brothers.

“In tempi di “selfie”, di rapidi messaggi mandati in giro via Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, qualcuno ha rovistato nei cassetti e negli album per trovare una vecchia foto che ci offre momenti lontani”, scrive nella sua presentazione il direttore artistico del festival Baffi.

E’ il ‘la’ perché un piccolo numero di fotografie diventi una proposta per ricostruire la memoria legata allo spazio dell’antico “castello”, luogo di gite e di feste. “La mostra – prosegue Baffi – vuole iniziare un percorso che potrà proseguire nel tempo per legare il passato dell’antica dimora ai progetti a venire”.

Gli fa eco il sindaco di Casamarciano Andrea Manzi: “Il Festival si è continuamente rinnovato valorizzando soprattutto i luoghi, di cui il Castello è la massima espressione. Siti importanti per prestigio e vissuto, che vanno non solo potenziati ma inseriti in una programmazione precisa di promozione in quanto rappresentano l’identità di questa straordinaria comunità”.

In coda al vernissage della mostra si esibiranno i The Caponi Brothers che suonano un repertorio di brani jazz e swing, ispirati a Ella Fitzgerald, Fred Buscaglione e a Renato Carosone. «Per il nome – dicono – ci siamo ispirati ai film di Totò e Peppino, alla loro interpretazione dei fratelli Caponi. Quella Napoli degli anni ’50 influenza le nostre sonorità».

Il gruppo è nato nel 2016 da un’idea del pianista Giuseppe Di Capua, che ha assemblato un quintetto con Domenico Tammaro, Gianfranco Campagnoli, Tommaso Scannapieco e Vincenzo Bernardo.