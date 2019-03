Tecla Insolia vince Sanremo Young.

Tecla Insolia ha vinto l’edizione 2019 di Sanremo Young. Il pubblico che ha votato da casa ha premiato la giovane cantante toscana che, nonostante la giovane età, ha dimostrato di saper gestire l’emozione della finale.

Tecla Insolia passa così di diritto a Sanremo Giovani 2020. Tecla ha affrontato la finale visibilmente emozionata ma senza mai abbandonare la professionalità e il suo sorriso dolce.

Perfetta accanto ad una vocalità complessa come quella di Arisa, con cui ha duettato con la canzone “Mi sento Bene”, emozionante nell’interpretazione di “Gli uomini non cambiano” celebre brano portato al successo dall’indimenticabile Mia Martini, emozionata e vibrante davanti a Riccardo Cocciante con il suo pezzo “A mano a mano”.

Tecla Insolia è di Piombino (LI) dove vive con i genitori, i fratelli Gioele e Santiago, due cani Hulk e pepe e un coniglietto di nome Bambi. Nata a Varese ma di origine siciliana, Tecla studia canto da quando aveva 5 anni e dal 2014 è allieva dell’Accademia di Arti e Spettacolo de Le Muse di Gianna Martorella.

Qui ha studiato con professionisti di livello nazionale come il maestro Luca Pitteri, Marco Vito, Enzo Campagnoli, Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci ed è stata formata a livello di recitazione e presenza scenica da professionisti dello spettacolo come Marco Falaguasta, Simone Terranova, Daniele Falleri, Massimiliano Bruno, Lino Guanciale e molti altri.

Tecla Insolia è un’artista della scuderia della Gianna Martorella Management. Ha partecipato al programma “Pequeños Gigantes” e ha recitato nella fiction di Rai Uno “L’allieva” e molte altre cose sono già state avviate.

Gianna Martorella, artista che negli anni ’90 ha lavorato a lungo in Rai al fianco di Pippo Baudo, Gigi Sabani e Raffaella Carrà, fondatrice del’ Accademia de Le Muse di Piombino, gioisce insieme alla grande famiglia de Le Muse: “Tecla è un talento naturale ma è una ragazza che si prepara con passione. Dolce ma forte, con il suo sorriso e la sua volontà ha le carte in regola per avere un grande successo!”