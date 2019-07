The Fork, quando il cibo è social. #foodporn, #rawfood e #healthy le tendenze dell’estate 2019.

L’esperienza al ristorante passa sempre più dallo sguardo oltre che dal gusto. A dirlo è TheFork, sito e app per Android e iOS che permette di prenotare in oltre 60.000 ristoranti nel mondo di cui 17.000 in Italia. Non solo secondo il report di “Mangiare fuori nel 2019” condotto da TheFork e Doxa a inizio anno[1], andare al ristorante oggi è un’esperienza sensoriale da condividere attraverso l’immagine, ma da un sondaggio condotto da TheFork[2] emerge che oltre l’80% dei rispondenti ritiene che la ristorazione sia sempre più influenzata dai social media.

Quali sono allora le tendenze food che si stanno maggiormente diffondendo online? TheFork avvalendosi della consulenza di un’esperta di Social Intelligence[3] ha identificato alcuni dei trend food più in voga sui social attraverso gli hashtag più diffusi, con il fine di dare alla sua community di utenti e ristoratori un panorama delle mode gastronomiche, da provare nel primo caso e da considerare per la propria proposta nel secondo. Eccoli:

#RAWFOOD

Il cibo crudo, specialmente quello proveniente dalla cucina orientale, popolerà il nostro feed di Instagram quest’estate: # carpaccio , # ceviche e # tataki sono solo alcuni.

Un esempio da seguire è sicuramente quello di Solo Crudo un ristorante che, come dice il nome stesso, ha fatto del crudo il suo concept principale. La sua pagina Instagram (@solo_crudo) è molto seguita e condivide quotidianamente contenuti gustosi ed eleganti.

#HEALTHY

In estate si cerca sempre di stare leggeri e infatti l’healthy food sarà tra i più fotografati e condivisi, qualche esempio? # avocadotoast , # pokebowl e # buddhabowl .

Il Libra Cucina Evolution di Bologna offre un’ampia varietà di piatti tutti in versione healthy. La sua pagina Instagram (@libra_cucinaevolution) racconta molto bene tutte le sue proposte sane ma golose.

#FOODPORN

Questo è un hashtag già molto popolare fra i food lovers e infatti anche quest’estate non mancherà fra i nostri post di Instagram. I più ricorrenti? Sicuramente # pizza , # pasta e # burger .

Il Meet Hamburger Gourmet di Parma è ricco di proposte che sposano benissimo l’hashtag foodporn fra panini gustosi dall’eccellente materia prima. E poi, aprendo il loro profilo Instagram (@meethamburgergourmet) avrete subito l’acquolina in bocca!

A proposito di TheFork

