TheFork rivela le 10 mete gastronomiche italiane più gettonate dell’estate 2019, c’è Sorrento.

Viaggi e food: un matrimonio sempre più consolidato. Continua a crescere, infatti, l’importanza della gastronomia nella scelta della meta delle vacanze.

“Secondo i dati dell’ultimo Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2019[1] di Roberta Garibaldi, il 45% dei turisti italiani negli ultimi tre anni, ha viaggiato spinto da una motivazione legata all’enogastronomia. Una scelta che si riflette nelle prenotazioni online dei ristoranti, che mediamente nei mesi estivi crescono in Italia del 40% concentrandosi soprattutto nelle località turistiche, specie del sud Italia e delle Isole”, ha commentato Almir Ambeskovic, head of Western Europe e membro del board di TheFork, al timone tra l’altro di TheFork Italia.

Ma quali saranno le mete più trendy di quest’estate a tavola? TheFork, sito e app per Android e iOS che permette di prenotare in oltre 60.000 ristoranti nel mondo di cui 17.000 in Italia, ha stilato una classifica delle mete gastronomiche dell’estate 2019. Si tratta di destinazioni che, secondo i dati storici dell’app[2], registrano il maggior incremento di prenotazioni nei mesi estivi rispetto a quelli invernali.

Ecco le top 10 destinazioni gastronomiche italiane per l’estate 2019.

1.Gallipoli

La cucina gallipolina rispecchia in parte la tipica cucina salentina, a base quindi di ingredienti poveri e contadini, con una predominanza di verdure, ortaggi e legumi. Un esempio di cucina povera è sicuramente la “scapece”. Si tratta di una ricetta antichissima, che risale a tempi in cui il popolo di Gallipoli pativa la fame e cercava un modo quindi per conservare il pesce. Nasce così questo piatto composto da un piccolo pesce (boghe o zorri ad esempio) fritto e fatto marinare tra la mollica di pane imbevuto di aceto e zafferano all’interno di tinozze.

2.Positano

Positano è una delle più belle località della Costiera Amalfitana. I limoni sono senza dubbio l’elemento caratteristico di queste zone, le cui coltivazioni a terrazzamento vengono qui chiamate “giardini”.

3.Alghero

Alghero è una città affascinante, conosciuta per i suoi paesaggi sensazionali e le sue spiagge. La cucina locale nasce spesso da una fusione con la cucina catalana. Tipico di questa zona è l’Anghelo Ruju, vino liquoroso dal colore rosso granato, ottenuto da uve cannonau passite al sole per 15-20 giorni.

4.Olbia

L’arte culinaria sarda è un mix perfetto di innovazione, creatività e rispetto per la tradizione. Le materie prime non mancano, fra formaggi, insaccati, frutti di mare, crostacei. Sicuramente da assaggiare le Seadas al miele e i Culurgiones, una pasta fresca ripiena, simile ai ravioli.

5.Taormina

La cucina siciliana è frutto della combinazione e dell’intreccio di tutte le culture che vi hanno abitato durante i secoli. Le specialità culinarie sono spesso a base di pesce spada, sardine, buonissimi capperi, peperoncino e ovviamente mandorle. A tal proposito tipico di Taormina è il vino alla mandorla, una ricetta antica che combina uve cataratto, erbe aromatiche, mandorle ed essenze agrumarie.

6.Agrigento

La cucina di Agrigento unisce sia una tradizione marina come quella delle Isole Pelagie che una tradizione più montana come quella dei Monti Sicani. Questa sua duplice natura rende sia carne che pesce molto presenti sul territorio. Un delizioso piatto tipico di questa località è il cous cous di pistacchio.

7.Siracusa

La cucina siracusana affonda le sue radici nell’epoca greca. Non molti sanno per altro che Siracusa è definita patria di quella che fu la prima scuola di cucina in Occidente. A farla da padrone nella gastronomia locale è sicuramente il pesce, spesso cucinato sotto forma di zuppa.

8.Trapani

La zona del trapanese è quella che più in tutta la Sicilia ha risentito delle contaminazioni straniere, specialmente di quella araba. La cucina del luogo è prevalentamente a base di pesce; sono famose le tonnare di quest’area siciliana e soprattutto il cous cous, a base naturalmente di pesce e di solito piccante.

9.Matera

La ricercata cucina “dei Sassi” – così è soprannominata la cucina di Matera – fa parte di una tradizione molto antica. La gastronomia locale si basa sopratutto su legumi, carni e formaggi, senza contare il famoso pane di Matera e il noto peperone crusco. Quest’ultimo è un peperone dolce secco, una varietà molto particolare e di scarsa diffusione fuori dal territorio lucano.

10.Sorrento

La cucina tipica della provincia sorrentina è caratterizzata da piatti semplici a base di ingredienti di grande qualità prodotti in loco. Olio, pomodori, mozzarella e spezie danno origine per esempio ai cannelloni (una volta chiamati “strascinate”), o ai peperoni ripieni (“mbuttunat”). Da non perdere anche i limoni, prodotto tipico di tutta la Costiera Amalfitana.

L’Italia conta inoltre il numero maggiore di mete di tendenza anche nella top 20 europea delle mete gastronomiche:

Gallipoli

Positano

Alghero

Olbia

Taormina

Ibizia

Albufeira

Almancil

Agrigento

Siracusa

Trapani

Matera

Sorrento

Lecce

Donostia-San Sebastiàn

Cagliari

Quarteira

Marbella

Cannes

Palma de Mallorca