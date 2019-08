Torna Bakugan con una nuova serie, tutti i weekend a Vico Equense.

BAKUGAN®, il fenomeno mondiale di Spin Master Entertainment che ha conquistato una generazione di giovani giocatori in tutto il mondo con più di 200 milioni di pezzi venduti al suo debutto, numerosi Toy of The Year Awards nel palmarès e presenza nella TOP 5 delle property Boys Action per quattro anni consecutivi, si prepara per tornare in grande stile nel 2019 con una linea di prodotti innovativi, una nuova serie TV animata in onda a settembre su Boing (canale 40 DTT) e un inedito tour estivo.

Da sabato 27 luglio e per tutta l’estate sulle spiagge del Resort le Axidie (Vico Equense), uno degli otto BAKUGAN® Battle Point sparsi in tutta Italia*, i più piccoli potranno scoprire in anteprima nazionale il misterioso mondo dei BAKUGAN®, mostruose e spettacolari creature aliene provenienti dal pianeta Vestroia e sfidarsi in appassionanti battle inaugurando una nuova era di tornei, sfide e combattimenti.

A metà tra action figure e trading card game, BAKUGAN® è il gioco dinamico che porta nella “vita reale” i duelli visti in TV: ciascuno degli oltre 100 BAKUGAN® è racchiuso in una sfera che, una volta lanciata sulla plancia (la BAKUGAN® Battle Arena) su cui sono disposti i BakuCore (speciali placchette magnetiche che riportano i punteggi di gioco) si apre grazie ad un particolare meccanismo ad induzione magnetica brevettato da Spin Master e rivela il personaggio nascosto attraverso differenti livelli di animazione in base alla tipologia: basic con trasformazione semplice o ultra con trasformazioni acrobatiche e salti. Obiettivo del gioco è far aprire 3 sfere BAKUGAN® e ottenere il punteggio più alto per vincere il duello e scalare la classifica del torneo, solo il vincitore assoluto si guadagnerà il titolo di BAKUGAN® Master.

In attesa dell’arrivo dei prodotti nei negozi e della nuova serie animata “BAKUGAN® Battle Planet” (reboot del celebre anime BAKUGAN® Battle Brawlers) in onda su Boing (canale 40 DTT) a settembre, i piccoli combattenti possono iniziare ad approfondire le conoscenza di BAKUGAN®, del protagonista Dan Kuzo e del suo team di amici, attraverso smartphone e tablet grazie all’app dedicata disponibile per iOS e Android, ai canali social dedicati, al sito internet www.bakugan.com e al canale YouTube di Cartoon Network con contenuti inediti, anteprime e pillole di 90 secondi dedicate ai protagonisti della serie che svelano i BAKUGAN® e le loro abilità.

*Gli altri Bakugan Battle Point: Anzio (Blue Bay), Cattolica (Oasis De La Playa), Igea Marina (Afrika Beach), Jesolo (Nemo Beach), Viareggio (Aretusa Beach Club), Senigallia (Bagni 77), Peschiera del Garda (Movieland).

Spin Master

Riconosciuta a livello mondiale come leader nell’industria del giocattolo e dell’intrattenimento, Spin Master è un’azienda che, dalla sua fondazione nel 1994, si è imposta nel mercato internazionale per la sua capacità di innovazione, che ha dato vita a pluripremiati marchi come Zoomer, Bakugan e i Toy of the Year 2017 Hatchimals, Air Hogs e Paw Patrol. Nel 2013 ha acquisito e rilanciato a livello globale Meccano, storica azienda di costruzioni giocattolo, mentre è del 2016 l’acquisizione per il mercato italiano di Editrice Giochi e dei suoi iconici brand RisiKo!, Scarabeo e Visual Game. Sempre nel 2016 Spin Master ha acquisito Swimways, azienda leader nel mercato americano dell’outdoor, che sviluppa water toys, prodotti per lo sport e per il tempo libero. Dal 2005 Spin Master ha ricevuto 103 nomination ai Toy of the Year (TOTY Awards) aggiudicandosi 28 vittorie in tutte le categorie, incluse 13 nomination per il prestigioso Innovative Toy of the Year, più di qualunque altro competitor al mondo. Dal 2007, con la divisione specializzata Spin Master Entertainment, ha prodotto 6 serie televisive, sviluppando property di enorme successo come Bakugan Battle Brawlers e la più recente Paw Patrol, trasmessa in oltre 160 paesi al mondo. Spin Master Italia ha sede a Milano. www.spinmaster.com