Torna Futuro Remoto, dall’8 all’11 novembre a Città della Scienza.

Dall’8 all’11 novembre 2018 Futuro Remoto torna ad aprirsi all’intera città di Napoli, a tutta la regione Campania, all’intero Paese, con sempre più forza.

Si propone all’intero Paese quale centro di riferimento per la ricerca scientifica e la cultura, occasione per vivere e far vivere le esperienze più significative nel campo dell’innovazione scientifica, tecnologica e sociale.

Per farlo riprende e amplifica lo spirito e il carattere che la manifestazione ha assunto nei precedenti tre anni di vera e propria “Festa della Scienza”, una festa di tutti e aperta a tutti.

A partire dall’iniziativa congiunta delle sette Università della Regione Campania, del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Fondazione Idis-Città della Scienza, fortemente sostenute dalle Istituzioni locali, da tutti i principali centri di ricerca nazionali, la manifestazione rappresenta un’ormai consolidata e vivace piattaforma vivente di “social innovation”.

Attraverso la creazione di sistemi di interconnessione e di coinvolgimento esteso di stakeholders differenti, Futuro Remoto sta contribuendo a un cambiamento di ruoli e relazioni, cambiamento che è necessario al processo di innovazione sociale.

www.cittadellascienza.it/futuroremoto/