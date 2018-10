Torna il Galà del Cinema e della Fiction in Campania, da lunedì 8 a Napoli e Castellammare.

Galà del Cinema e della Fiction in Campania – X edizione

anno 2018

Napoli e Castellammare di Stabia

Ideato e prodotto da Valeria della Rocca, è diretto da Marco Spagnoli

In collaborazione con la Film Commission Regione Campania

PROGRAMMA

LUNEDì 8 OTTOBRE

h 12,00 – Università Telematica Pegaso, Piazza Trieste e Trento 48, Napoli

Presentazione della X edizione del Galà del Cinema e della Fiction in Campania

A seguire incontro di approfondimento sulle opere in concorso

MARTEDì 9 OTTOBRE

h 11,00 – Cohousing Cinema Napoli, Palazzo Cavalcanti, via Toledo 348, Napoli

“Stand Up for Creativity@NAPOLI” – Workshop sulla valorizzazione della cultura audiovisiva e delle professioni cinematografiche a cura di FAPAV e Luiss Business School, con il regista Marino Guarnieri

h 20,00 – Cinema Metropolitan, Via Chiaia 149, Napoli

Special event Honoring Carlo Vanzina

Proiezione film “Caccia al tesoro” di Carlo Vanzina, alla presenza del fratello Enrico Vanzina

MERCOLEDì 10 OTTOBRE

h 11,00 – Cohousing Cinema Napoli, Palazzo Cavalcanti, via Toledo 348, Napoli

Convegno “Cinema e territorio: tra marketing territoriale e turismo culturale, il Cineturismo come nuova industria sostenibile”, in collaborazione con il Corso di Management Strategico e Marketing nel settore turistico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Ufficio Cinema del Comune di Napoli

GIOVEDì 11 OTTOBRE

h 10,00 – Università Telematica Pegaso, Piazza Trieste e Trento 48, Napoli

Corso di formazione per i giornalisti “Marketing del territorio e culturale: Viacom e IGP Decaux raccontano con MTV le eccellenze di Napoli e dell’Italia”

h 20,00 – Cinema Metropolitan, Via Chiaia 149, Napoli

Proiezioni dei corti in concorso e premiazione della Categoria Corti: Miglior Corto, Miglior Regista, Miglior Attore, Miglior Attrice

SABATO 13 OTTOBRE

h 19,00 – Serata di premiazione della X edizione del Galà del Cinema e della Fiction in Campania Castello Medioevale di Castellammare di Stabia

Dopo nove edizioni che hanno ottenuto un grande successo di critica e di pubblico, si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Galà del Cinema e della Fiction in Campania il prossimo ottobre.

Punto di forza di ogni edizione dell’evento è il connubio tra l’audiovisivo e il turismo e l’intuizione che puntando sull’integrazione tra i due si possa perseguire la crescita economica di un territorio.

Resta pertanto intatta la “mission” della manifestazione: celebrare e premiare le produzioni televisive e cinematografiche realizzate in Campania, accendendo così i riflettori su una regione che si riscopre sempre più location ideale per film e fiction sia per i suoi paesaggi di impareggiabile bellezza che per le eccellenze che negli ultimi anni si sono conseguite nel settore dell’audiovisivo. L’obiettivo è anche quello di far riscoprire percorsi e monumenti della Regione Campania, promuovendo le bellezze del patrimonio storico, paesaggistico ed enogastronomico attraverso le immagini trasmesse in tv o al cinema che evidenzino le località campane che saranno oggetto di itinerari turistici appositamente realizzati con dei pacchetti a tema proposti ai tour operators italiani ed esteri.

Ogni edizione ha avuto più di mille presenze con proiezioni dei film in concorso, pitching con le università, stage presso grandi case di produzione. Il programma della manifestazione vedrà anche quest’anno il coinvolgimento degli “addetti ai lavori”: produttori, sceneggiatori, registi e attori che saranno invitati a visitare gli angoli più suggestivi e spesso meno conosciuti della Regione, set ideali per l’ambientazione delle trame televisive e cinematografiche.

Il Galà del Cinema e della Fiction è sempre stato molto attento ai temi attuali e agli eventi e i cambiamenti che toccano il mondo cinematografico, volendo porsi come importante luogo di dibattito e riflessione del settore: al centro di uno dei focus di quest’anno, infatti, sarà posto il tema della legge sulla “Disciplina del Cinema e dell’Audiovisivo”. Non solo: in questa volontà di rendere la manifestazione un appuntamento di riferimento per gli addetti ai lavori e appassionati si inserisce anche la scelta di proiettare alcune anteprime della nuova stagione cinematografica e televisiva.

L’importanza delle realtà produttive campane che si sono sapute proporre sugli scenari nazionali ed internazionali con successo ed hanno saputo cogliere l’audiovisivo quale strumento ideale per valorizzare i propri prodotti , sarà oggetto di questa edizione del Galà del Cinema e della Fiction.

Il made in Campania diversificato nelle sue eccellenze è oramai un brand forte che piace sempre di più e che aziende attente vogliono valorizzare essendo presenti in molte pellicole cinematografiche e televisive. Tutto ciò che viene visto attraverso l’audiovisivo stimola un desiderio, ed è per questo che la qualità dei prodotti campani sarà veicolata attraverso le immagini.

L’evento avrà come grande scenografia il territorio campano e come location d’eccezione il Castello Medioevale di Castellammare di Stabia che, come nelle passate edizioni, aprirà le sue porte ai più importanti rappresentanti del mondo dell’audiovisivo, attori, sceneggiatori, registi, produttori chiamati a premiare le migliori produzioni realizzate in Campania nella stagione 2017/2018.

Anche in questa edizione, sarà forte la collaborazione della Film Commission Regione Campania e il sostegno proveniente dalle Istituzioni che hanno da sempre appoggiato l’iniziativa condividendone i valori e gli obiettivi. Il Galà del Cinema e della Fiction risulta inoltre inserito nel calendario degli eventi della Regione Campania, al pari di altre manifestazioni dalla natura più consolidata, a riconoscimento della rilevanza dell’evento nella strategia di sviluppo turistico ed economico della Regione.