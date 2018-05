Torna Quattrozampeinfiera, la fiera dei nostri amici animali sabato 26 e domenica 27 alla Mostra d’Oltremare.

Cani gatti tra gare di agility, concorsi di bellezza e dimostrazioni affascinati come il “Trofeo Nazionale Macerie Indoor” che simula il lavoro dei cani salvataggio. E poi imparare, grazie alla presenza di molti esperti, il rapporto speciale con il nostro amico a quattro zampe e tanto shopping per scoprire i prodotti pet di ultima tendenza.

Tutto questo si svolgerà a Napoli sabato 26 e domenica 27 maggio nei Padiglioni 4, 5 e 6 della Mostra d’Oltremare per la 5° edizione partenopea di Quattrozampeinfiera, la più importante manifestazione del settore pet in Italia.

Non è la solita fiera con le esibizioni di Fido e Fuffi in passerella ma un mix di animal-cultura a 360 gradi in cui si possono conoscere le novità del settore in fatto di alimentazione e di accessori ma anche saperne di più sul rapporto speciale con quello che fa parte a tutti gli effetti della propria famiglia, individuare il comportamento più giusto da avere in ogni situazione.

Sarà possibile cimentarsi gratuitamente con i propri cani in tante attività sportive a misura di quattrozampe: DiscDog, l’AquaDog, a Socializzazione, l’Attivazione mentale, la DogAgility, il cani Cross, il Dog Scooter e la RallyObedience.

Per festeggiare gli amici a 4 zampe che dedicano la loro vita al soccorso degli umani si disputerà per la prima volta a Napoli, una sfida tra tutte le associazioni italiane. La prima edizione del “Trofeo Nazionale Macerie Indoor” nata con il supporto di CSEN Soccorso, ha duplice obiettivo: da un lato, mostrare per la prima volta in Italia al grande pubblico le eroiche e coraggiose attività svolte dai soccorritori e dai loro fedeli compagni a quattro zampe, dall’altro regalare loro la possibilità di celebrare le loro encomiabili azioni.

Tra le altre novità, il primo Trofeo Sportivo Quattrozampeinfiera, nel quale si sfideranno i binomi più dinamici nelle diverse attività sportive coma la Dog Agility, lo Splash dog e l’Agility in acqua. Entrambi gli appuntamenti sono promossi da Trainer da anni impegnata nel campo della cinofilia con finalità sociali e con un evento annuale.

All’interno del Dogs World by Farmina, si terranno interessanti appuntamenti per la presentazione delle razze canine.

Non solo cani ma anche gatti. Nel Felis World, grazie alla collaborazione con la Sezione ANFI Campania, presenzieranno razze provenienti da tutta Italia ed Europa. Un’opportunità per osservare da vicino il misterioso mondo dei gatti, con i suoi mille colori, sfumature e particolarità e scoprire quanto sia magico!

Imperdibili saranno gli spettacoli che si alterneranno sul Dog Carpet Show come le performance del campione del mondo di disc dog Adrian Stoica che grazie ad Innovet, stupirà il pubblico con il suo show effetto WOW!

Alla due giorni romana seguiranno altre 2 tappe: Milano il 13 e 14 ottobre e Padova il 10 e 11 novembre. Quattrozampeinfiera è organizzato da 6 anni dalla società Tema Fiere e pensato per essere a misura di cani e gatti. L’unica manifestazione al quale si può partecipare col proprio amico fidato.

L’ingresso alla fiera per tutte e quattro le tappe è a pagamento.

Prevendita on line 8,50 euro e scaricando il Buono Sconto dal sito www.quattrozampeinfiera.it 8 euro.

Prezzo intero 11 euro. Ingresso gratuito per i bambini 0-10 anni, cani e gatti.

Per informazioni

E-mail: info@quattrozampeinfiera.it

Telefono: 0362/ 1632092

www.quattrozampeinfiera.it

LE COMPETIZIONI

TROFEO QUATTROZAMPEINFIERA by TRAINER

Tra le novità, il primo Trofeo Quattrozampeinfiera, nel quale si sfideranno i binomi più dinamici nelle diverse attività sportive, come la DogAgility, lo Splash Dog e il Free Style in acqua. Entrambi gli appuntamenti sono promossi da Trainer, da anni impegnata nel campo della cinofilia con finalità sociali e con un evento annuale.

TROFEO RICERCA SU MACERIE by TRAINER

Per la prima volta in Italia, all’interno della manifestazione si svolgerà la gara-simulazione di salvataggio indoor tra le macerie organizzata da CSEN Soccorso e Trainer, per festeggiare gli amici a 4 zampe che dedicano la loro vita al soccorso degli umani, si disputerà una sfida tra tutte le associazioni italiane. Una gara che in realtà vuole raccontare al grande pubblico come i cani operano quotidianamente a fianco della Protezione Civile in diverse attività di soccorso, al termine della gara gli stessi visitatori potranno testare l’abilità del proprio cane e nella ricerca tra le macerie per vivere Un giorno da Eroi.

DOGGY SHOW by SOLARO H

Per tutti coloro che non possiedono un cane di razza, ma splendidi cani fantasia o senza pedigree, una sfilata ad hoc sia sabato che domenica li attende per vincere tanti prodotti in omaggio by SOLARO H.

#UNSELFIEPERQZF

Come in ogni edizione, si ripropone l’attività più richiesta sui social della manifestazione: il selfie che ottiene più like, verrà premiato in fiera con simpatici omaggi e riportato su fecebook e instagram di Quattrozampeinfiera seguiti da migliaia di fans.

ATTIVITA’ CON I CANI

VIRGIN ACTIVE VILLAGE

Per la prima volta i visitatori, muniti di asciugamani, tappetini e premietti per i loro cani, potranno cimentarsi in veri e propri esercizi fisici accompagnarti dai loro amici pelosi nel Virgin Active Village!

DOG ACTIVITIES

Per aumentare il rapporto di fiducia col proprio cane, sarà possibile cimentarsi gratuitamente nelle numerose attività sportive a misura di quattrozampe: gli esperti educatori cinofili avvicineranno i proprietari e i loro cani al DiscDog, all’AquaDog, alla DogDance, alla DogAgility, al Retrieving, alla RallyObedience.

CURA E IGIENE – IL SALONE DI BELLEZZA by SOLARO H

Area sempre affollata, quella del Salone di Bellezza, che consente a tutti i proprietari di sottoporre alle esperte forbici, i differenti tipi di pelo dei propri cani. Un angolo in cui ricevere tutti i suggerimenti per una sana e curata igiene del proprio fido.

SHOPPING E SERVIZI

Tanti i prodotti da acquistare direttamente dalle aziende più rinomate di pet food, accessori, prodotti per la salute, integratori, servizi innovativi e di tendenza.

I SOCIAL

A Quattrozampeinfiera parteciperà anche il videomaker e influencer Federico Santaiti che con oltre 150.000 followers, è uno dei più influenti nel “mondo pet”.

Sulla sua pagina Facebook – “Amici Gattari” – ci sono video divertenti e molti retroscena della sua vita con la Star Thorin, il suo fedele felino e compagno di avventure

Nel suo stand, incontrerà fans e amici per foto, stories e interviste simpatiche.

AREA COMMUNITY

Nell’area Community sarà possibile incontrare di persona i protagonisti delle più importanti community di Facebook e Intagram dedicate al mondo degli animali. Un confronto con loro su mici e cani, ma anche gadgets, libri e accessori legati al mondo animale. Sarà anche presente un mercatino artigianale per l’acquisto di prodotti unici, originali e creati a mano da hobbisti amanti del mondo pet-friendly.