Tour della Campania in realtà aumentata a Milano.

I siti culturali e turistici più affascinanti della Campania, che rientrano nel patrimonio Unesco, possono essere visitati in un tour gratuito in “realtà aumentata” nello “Spazio Campania”, vetrina della Regione in Piazza Fontana, a Milano.

Il tour in “realtà aumentata” viene effettuato grazie a speciali occhiali multimediali. Il tour virtuale, intitolato “Campania Wonders”, va alla scoperta dei sei siti della regione dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’ UNESCO.

I visitatori saranno invitati ad una “caccia al tesoro”, alla scoperta di indizi e immagini che attiveranno gli occhiali e gli speciali contenuti immersivi ed in 3D.

Il viaggio virtuale porterà il visitatore nella Piazza del Foro di Pompei, ricostruita com’ era nell’antichità, gli farà rivivere la gloria e successiva distruzione di Ercolano, per poi proiettarlo all’interno del Tempio di Nettuno a Paestum ai giorni nostri. I visitatori potranno ammirare anche alcuni filmati originali sviluppati dal Museo Archeologico Virtuale di Ercolano. (ANSA)