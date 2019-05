Tragedia sul Vesuvio, ciclista cade in un dirupo e muore.

Il soccorso alpino e speleologico della Campania CNSAS è intervenuto, nella notte tra il 14 ed il 15 maggio, in località Vallone Piano del Monte Somma per soccorrere un ciclista gravemente ferito in seguito ad una caduta.

Il ragazzo stava percorrendo il sentiero 03 del Parco Nazionale del Vesuvio assieme ad alcuni amici quando, per cause da accertare, è precipitato per oltre 30 metri riportando ferite che poi gli sono risultate fatali.

A seguito autorizzazione del magistrato la salma è stata rimossa e trasferita a monte tramite tecniche speleoalpinistiche, unitamente a personale saf dei vigili del fuoco.

Presenti sul posto il 118, la CRI Ercolano ed i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco.